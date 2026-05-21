설화수, ‘앳코스메 도쿄’ 팝업 성료… 日 공략 가속

이미지 확대 설화수 일본 앳코스메 도쿄 팝업스토어 외부 전경. 아모레퍼시픽 제공 닫기 이미지 확대 보기 설화수 일본 앳코스메 도쿄 팝업스토어 외부 전경. 아모레퍼시픽 제공

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아모레퍼시픽의 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 일본 최대 뷰티 플랫폼 ‘앳코스메 도쿄’에서 진행한 브랜드 체험 이벤트를 성공적으로 마무리하며 현지 시장 공략에 속도를 내고 있다. 지난 6일부터 12일까지 일주일간 진행된 이번 행사는 소비자 리뷰와 실제 체험을 기반으로 구매가 이뤄지는 일본 현지 시장 특성에 맞춰 독자적인 접점을 확대하기 위해 마련됐다. 특히 행사가 열린 앳코스메 도쿄는 글로벌 뷰티 트렌드가 집결하는 현지 최고의 상징적 공간으로 꼽힌다.설화수는 안목이 높은 일본 스킨케어 소비자를 겨냥해 단기적인 판매고를 올리기보다는 브랜드 철학과 독자적인 연구 기반 헤리티지를 알리며 신뢰를 구축하는 데 주력했다.현장에서는 글로벌 베스트셀러인 ‘윤조에센스’ 등 핵심 스킨케어 라인을 직접 경험할 수 있는 다채로운 체험 공간을 운영해 현지 뷰티 인플루언서와 소비자들의 큰 호응을 얻었다.성황리에 마친 이번 팝업 이벤트를 발판 삼아 설화수는 일본 내 브랜드 인지도를 점진적으로 끌어올릴 방침이다. 나아가 연내 현지 온·오프라인 소비자 접점을 지속적으로 강화해 깐깐한 일본 럭셔리 뷰티 시장에 안정적으로 안착하겠다는 계획이다.