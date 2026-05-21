하동 레일바이크 추돌 사고로 70대 탑승객 숨져…경찰, 수사 착수

세줄 요약 경남 하동 레일바이크에서 추돌 사고가 발생해 70대 여성 탑승객이 치료 중 숨졌다. 경찰은 운영업체 관계자들의 업무상 과실치사 혐의와 중대재해처벌법상 시민재해 적용 여부를 검토한다. 국과수 합동 감식도 예정됐다. 하동 레일바이크 추돌 사고로 70대 여성 사망

경찰, 업무상 과실치사·시민재해 적용 검토

보름 사이 유사 사고 반복, 전면 운행 중지

하동 레일바이크 모습. 2026.5.21. 하동 레일바이크 누리집 갈무리 닫기 이미지 확대 보기 하동 레일바이크 모습. 2026.5.21. 하동 레일바이크 누리집 갈무리

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 하동군의 대표 관광시설인 ‘하동 레일바이크’에서 추돌 사고로 다친 탑승객이 숨지면서 경찰이 수사에 착수했다. 보름 사이 유사 사고가 이어지면서 안전 관리 실태에 대한 점검도 함께 이뤄지고 있다.21일 경남경찰청에 따르면 지난 17일 낮 12시 3분쯤 하동군 북천면 양보역에서 북천역으로 향하던 레일바이크 하행선 전용 철로에서 4인승 레일바이크가 앞서가던 레이바이크 견인 차량을 들이받았다.사고는 전체 구간(5.3㎞) 중 내리막길이 있는 마지막 지점에서 발생했다.이 사고로 탑승객 4명이 모두 병원으로 옮겨졌고, 이 중 70대 여성 A씨가 치료받던 중 지난 18일 숨졌다. 나머지 3명은 입원 치료를 받고 있다. 이들 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.다른 지역에서 온 탑승객 4명은 지인 관계로, 사고 당일 관광 목적으로 레일바이크를 탔던 것으로 조사됐다. 북천면 일대에는 지난 15일부터 꽃양귀비 축제가 열리고 있다.경찰은 하동 레일바이크 위탁 운영업체 관계자 등을 상대로 업무상 과실치사 혐의를 적용해 정확한 사고 경위 등을 조사하는 한편 중대재해처벌법상 시민재해 혐의 적용 여부를 검토하고 있다. 또 하동 레일바이크에 대한 전반적인 안전 관리체계도 들여다보고 있다.오는 27일에는 국립과학수사연구원과 합동 감식을 진행해 제동장치 이상 여부 등 시설적 결함 가능성을 확인할 계획이다. 내리막 구간에서의 속도 관리, 차량 간 간격 유지, 비상 상황 대응 체계 등이 제대로 작동했는지가 주요 쟁점이 될 전망이다.이번 사고는 같은 구간에서 발생한 두 번째 추돌 사고다.앞서 지난 2일 낮 12시 14분쯤에는 선두 레일바이크 탑승객이 선로에 떨어진 모자를 줍고자 급정거하면서 뒤따르던 레일바이크 6대와 관광용 풍경열차가 잇따라 충돌해 16명이 다쳤다.당시 풍경열차 운행은 일시 중단됐다가 지난 15일 재개됐지만 불과 이틀 만에 다시 사고가 발생했다.사고가 잇따르자 하동군은 지난 18일 레일바이크 위탁 운영업체에 시정명령과 함께 전면 운행 중지를 통보했다. 군은 안전장치 보강과 탑승객 대상 사전 안전교육 강화 등 재발 방지 대책이 마련될 때까지 운행을 중단한다는 방침이다.하동 레일바이크는 경전선 폐선 부지를 활용해 2017년 5월 개통한 관광시설로, 북천역과 양보역 사이 5.3㎞ 구간을 운행한다. 4인승과 2인승을 포함해 총 70여대가 운영되고 있다. 2023년부터는 민간 위탁 방식으로 운영되고 있다.