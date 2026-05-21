[속보] 코스피·코스닥 급반등에 매수 사이드카 발동

세줄 요약 21일 코스피와 코스닥이 급반등하면서 양대 시장에서 프로그램 매수 호가 효력 정지 장치인 사이드카가 연달아 발동했다. 코스피200 선물지수가 5% 넘게 오르자 코스피 시장에서 먼저 멈췄고, 3분 뒤 코스닥150 선물과 지수도 급등해 추가 발동했다. 코스피·코스닥 급반등에 매수 사이드카 연달아 발동

코스피200 선물 5%대 급등, 코스피 시장 먼저 정지

3분 뒤 코스닥150 선물·지수 동반 급등, 추가 발동

이미지 확대 코스피가 급등 출발한 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.5.21. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 급등 출발한 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.5.21. 연합뉴스

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21일 코스피와 코스닥 양대 시장에서 과열된 거래를 잠시 멈추기 위한 프로그램 매수 호가 효력 정지 장치인 사이드카가 연달아 발동됐다. ‘팔천피’(코스피 8000) 달성 이후 숨고르기에 들어갔던 국내 증시가 다시 급격한 오름세로 돌아섰다.한국거래소는 이날 오전 9시 24분쯤 코스피200 선물지수가 전날 종가보다 5.04% 뛰어오르자 5분간 프로그램 매수 호가의 효력을 정지시켰다.코스피 시장에서는 선물 가격이 기준가보다 5% 이상 오른 상태를 1분간 유지할 때 과열을 막기 위해 매수 사이드카가 발동된다.불과 3분 뒤인 오전 9시 27분에는 코스닥 선물 및 현물 지수가 일제히 급등해 매수 사이드카가 연이어 터졌다. 코스닥150 선물 가격이 6% 이상 오르고 코스닥150 지수가 직전 매매 거래일 최종 수치보다 3% 이상 상승한 조건이 동시에 1분간 지속되면서 발동 요건을 채웠다.코스피가 ‘8천선’을 밟은 뒤 조정을 거치던 두 시장은 이날 오전 현재 5~6%대 안팎의 강한 상승세를 유지하고 있다.