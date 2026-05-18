-3% 찍더니 6% 날아간다…‘삼전 롤러코스터’에 멀미 나는 개미들

노사협상 타결 기대에 상승 반전

SK하이닉스도 급등…코스피 상승 전환

이미지 확대 코스피, 하락 출발 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 49.89포인트(0.67%) 내린 7,443.29에, 코스닥지수는 7.25포인트(0.64%) 내린 1,122.57에 개장했다. 2026.5.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 하락 출발 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 49.89포인트(0.67%) 내린 7,443.29에, 코스닥지수는 7.25포인트(0.64%) 내린 1,122.57에 개장했다. 2026.5.18 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자 주가가 장 초반 3%대 급락했다가 중앙노동위원회 사후조정 회의와 법원의 가처분 일부 인용 소식에 힘입어 6%대 급등했다. SK하이닉스도 상승 전환했고, 코스피는 매도 사이드카 이후 1%대 반등하며 7500선을 되찾았다. 삼성전자 장초반 급락 뒤 6%대 급등 전환

중노위 사후조정·법원 인용 소식에 반등

SK하이닉스 상승, 코스피 7500선 회복

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총파업 위기에 18일 급락하던 삼성전자 주가가 반등해 6% 급등하고 있다. 장 초반 급락하며 ‘매도 사이드카’까지 발동했던 코스피도 1%대 반등하고 있다.이날 코스피 시장에서 삼성전자는 오전 11시 30분 전 거래일 대비 6.28% 오른 28만 8000원에 거래되고 있다.삼성전자는 이날 0.37% 하락 출발해 장 초반 -3.14% 하락한 26만 2000원까지 밀렸으나, 중앙노동위원회(중노위)의 2차 사후조정 회의가 시작된 오전 10시를 전후해 상승 전환했다.이어 사측이 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 법원이 일부 인용했다는 소식이 전해지자 삼성전자 주가는 급등해 상승폭을 6%대까지 키웠다.이날 장 초반 -4%대까지 밀리며 ‘170만닉스’까지 내려앉았던 SK하이닉스도 상승 전환해 3%대 상승률을 보이고 있다.삼성전자와 SK하이닉스의 ‘롤러코스터 장세’에 코스피도 변동성이 커지고 있다.전 거래일 대비 49.89포인트(0.67%) 내린 7443.29로 출발한 지수는 장초반 한때 4%대 급락하며 7200선마저 내줬다.지난 15일 사상 처음으로 ‘8천피’를 찍은 후 급락해 6%대 내린 코스피는 전 거래일에 이어 2거래일 연속 매도 사이드카가 발동됐다.그러나 삼성전자와 SK하이닉스가 급등하자 코스피는 1%대 상승 반전하며 7500선을 회복했다.