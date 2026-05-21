[속보] 급반등에 코스피·코스닥 매수 사이드카 연이어 발동

이미지 확대 코스피 급반등에 매수 사이드카 발동 코스피 급반등에 매수 사이드카 발동

(서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 코스피가 급등 출발한 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.5.21

pdj6635@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 코스피가 급등 출발한 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.5.21

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21일 오전 9시 24분과 27분 코스피과 코스닥 시장에 매수 사이드카가 각각 발동됐다. 사이드카는 지수 급등 시 매수호가 효력을 5분간 일시 정지하는 조치다. 간밤 미국 지수 상승과 삼성전자 노사 이슈 봉합 등으로 국내 지수가 뛰면서다.이날 오전 9시 35분 현재 코스피는 전 거래일 대비 396.12포인트(5.50%) 오른 7605.16에, 코스닥은 53.88포인트(5.10%) 오른 1109.95에 거래되고 있다. 코스피 시장에서 외국인이 7000억원 순매도한 반면 개인과 기관이 각각 3000억원대 순매수 중이다. 코스닥 시장에선 외국인과 기관이 순매수, 개인이 1400억원대 순매도하고 있다.