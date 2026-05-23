“삼전·닉스 이익, 한전도 공유 해야”…한전 직원 주장 글 화제

세줄 요약 익명 커뮤니티에 한전 직원이 삼성전자와 SK하이닉스의 막대한 이익에 저렴한 산업용 전기요금이 기여했다며, 한전도 성과를 나눠야 한다고 주장했다. 그는 원가 이하 공급과 누적 적자, 부채 부담을 근거로 들었다. 한전 직원, 반도체 이익 공유 주장

저렴한 산업용 전기요금 기여 강조

한전 적자·부채 부담 근거 제시

이미지 확대 지난해 12월 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 삼성전자·SK하이닉스 장중 최고가가 표시되고 있다. 2025.12.30. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 삼성전자·SK하이닉스 장중 최고가가 표시되고 있다. 2025.12.30. 연합뉴스

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 호조 속 한전의 산업용 전기요금 부담 역할을 둘러싼 이익 공유 논쟁이 온라인에서 화제를 모으고 있다. 블라인드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 호조 속 한전의 산업용 전기요금 부담 역할을 둘러싼 이익 공유 논쟁이 온라인에서 화제를 모으고 있다. 블라인드 캡처

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역대급 성과보상금이 예고된 삼성전자와 SK하이닉스의 이익을 한국전력공사(한전)도 나눠야 한다는 주장이 제기됐다.지난 21일 직장인 익명 온라인 커뮤니티 ‘블라인드’에는 “삼성전자 하이닉스의 이익을 한전도 공유받아야 합니다”라는 제목의 게시글이 올라왔다.본인을 한전 직원이라고 밝힌 작성자 A씨는 “반도체 기업들의 막대한 영업이익에는 기술 경쟁력과 업황 사이클뿐 아니라 저렴한 산업용 전기요금 체계도 일정 부분 기여했다고 볼 수 있다”고 주장했다.그는 러시아·우크라이나 전쟁 이후 국제 에너지 가격이 급등했던 시기에도 한전이 산업용 전기를 원가 이하 수준으로 공급했다는 지적이 제기됐고, 2022년 산업용 전기요금 원가 회수율이 62% 수준에 불과했다는 보도도 있었다고 했다.A씨는 “그 결과 한전은 천문학적인 누적 적자를 떠안게 됐고, 누적 부채 규모가 200조원 수준까지 거론될 정도로 재무 부담이 커졌다”고 했다.이어 “반도체 공장은 24시간 가동되는 초대형 전력 소비 산업인 만큼 전기료 비중이 상당히 높다”며 “전력 단가가 낮게 유지되면 생산원가 부담이 줄고 이는 영업이익 개선으로 이어질 수밖에 없다”고 강조했다.그러면서 “메모리 업황이 호황이던 시기에는 낮은 전기요금이 수조원 단위 이익 확대에 간접적으로 기여했다는 평가도 가능하다”고 했다.앞서 SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하기로 했고, 삼성전자도 경영 성과의 12%를 성과급 재원으로 삼기로 노조와 합의했다.