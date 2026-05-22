저수지서 60대 숨진 채 발견… 자녀에 문자 보낸 후 실종 이틀만

세줄 요약 경북 경산의 남매지에서 60대 A씨가 실종 신고 이틀 만에 숨진 채 발견됐다. A씨는 자녀 등에게 스스로 생을 마감하겠다는 취지의 문자메시지를 보냈고, 이를 본 자녀가 경찰에 신고했다. 경찰과 소방당국은 CCTV 추적과 수색을 이어왔고, 현장에서는 신발과 모자 등 유류품도 확인됐다. 실종 이틀 만에 남매지서 숨진 채 발견

자녀에 생 마감 암시 문자 뒤 실종 신고

경찰·소방, CCTV 추적하며 수색 전개

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경북 경산의 한 저수지에서 60대 A씨가 실종 신고 이틀 만에 숨진 채 발견됐다.22일 뉴시스에 따르면 경찰과 소방당국은 이날 오전 9시쯤 경산시 남매지에서 숨진 A씨를 발견했다.경찰과 소방당국은 지난 20일 A씨 자녀의 실종 신고를 받고 폐쇄회로(CC)TV 추적을 통해 남매지 일대를 수색해왔다.남매지에서는 A씨의 신발, 모자 등 유류품도 발견됐다.A씨는 자녀 등에게 스스로 생 마감을 암시하는 문자메시지를 보냈고, 이를 본 자녀가 실종 신고를 한 것으로 전해졌다.이번 수색 작업에는 소방 수난인명구조대가 투입됐다.