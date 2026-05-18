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코스피 급락에 매도 사이드카 발동

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-05-18 09:27
수정 2026-05-18 09:31
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코스피, 하락 출발
코스피, 하락 출발 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 49.89포인트(0.67%) 내린 7443.29에, 코스닥지수는 7.25포인트(0.64%) 내린 1122.57에 개장했다. 연합뉴스


코스피가 18일 장 초반 4%대 급락하며 오전 9시 19분 유가증권시장 매도 사이드카가 발동했다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 49.89포인트(-0.67%) 내린 7443.29에 거래를 시작해 하락 폭을 확대했다. 장 중 7142.71까지 밀렸다.

오전 9시 29분 현재 코스피는 전 거래일 대비 145.71포인트(-1.94%) 내린 7347.47에 거래되고 있다. 외국인이 4785억원 순매도한 반면, 기관과 개인이 각각 935억원, 3797억원 순매수 중이다.

이승연 기자
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