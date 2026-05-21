NHN KCP, 온·오프라인 통합 스테이블코인 결제 실증 진행 “QR 찍으면 2초 만에 승인”

업계 최초 간편결제사 페이코(PAYCO) 연계 통해 온라인 상품권부터 오프라인 식당까지 전 영역 실증

가맹점 전용 ‘관리자 페이지’까지 최초로 구현… 결제부터 정산까지 실시간 관리 환경 제공

이미지 확대 NHN KCP 사옥 1층 카페 A‘re에서 NHN KCP 임직원이 스테이블코인으로 결제하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 NHN KCP 사옥 1층 카페 A‘re에서 NHN KCP 임직원이 스테이블코인으로 결제하고 있다.

이미지 확대 NHN KCP 임직원이 PAYCO 앱에서 PAYCO 포인트를 스테이블코인으로 결제하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 NHN KCP 임직원이 PAYCO 앱에서 PAYCO 포인트를 스테이블코인으로 결제하고 있다.

세줄 요약 NHN KCP가 아발란체와 협업해 스테이블코인 결제 개념검증을 진행한다. 페이코 앱에서 상품권을 직접 결제하고, 사옥 카페·구내식당에서 오프라인 운영도 점검한다. QR 승인 시간은 약 2초로 확인된다. 아발란체·페이코 연계 스테이블코인 결제 PoC 진행

온라인 상품권 구매와 오프라인 매장 운영 동시 검증

QR 승인 2초, 가맹점 정산 관리자 페이지 공개

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종합결제기업 NHN KCP(대표 박준석)가 블록체인 기반 스테이블코인의 결제 활용 가능성을 검증하기 위한 개념검증(PoC)을 진행 중이라고 21일 밝혔다.이번 실증은 글로벌 블록체인 플랫폼 ‘아발란체(Avalanche)’와의 협업을 통해 구축한 결제 특화 메인넷을 기반으로 전개된다. 특히 국내 대표 간편결제 서비스 ‘페이코(PAYCO)’와 연계해 온·오프라인 전 영역을 아우르는 스테이블코인 결제 생태계를 선제적으로 구현했다는 점에서 업계의 큰 주목을 받고 있다.온라인 분야에서는 페이코 앱 안에서 스테이블코인으로 페이코 상품권을 직접 결제·구매할 수 있는 시스템을 최초로 검증 중이다. 오프라인에서는 본사 사옥 내 카페와 구내식당 등 실제 상업 공간에서의 운영 안정성을 점검하며 결제 인프라의 현장 적합성을 확인하고 있다.주목할 만한 점은 가맹점 운영 편의성을 위한 전용 ‘스테이블코인 결제 관리자 페이지’를 업계 최초로 선보였다는 것이다. 온·오프라인 매장주들은 이 관리자 페이지를 통해 블록체인 기반 결제 흐름과 정산 데이터를 실시간으로 확인할 수 있다. 블록체인 전문 지식 없이도 기존 신용카드 정산 방식처럼 직관적으로 매출을 관리할 수 있도록 설계된 UI/UX가 핵심이다.성능 면에서도 긍정적인 결과가 나오고 있다. 약 700명의 임직원이 참여한 실증 환경에서 QR 코드 스캔 후 결제 승인까지 약 2초 내외가 소요되는 것으로 나타났다. 이는 스테이블코인이 실거래 환경에서도 충분히 경쟁력 있는 결제 수단으로 기능할 수 있음을 보여주는 수치다.NHN KCP는 이번 실증을 통해 확보한 실거래 데이터와 운영 노하우를 바탕으로 시스템 고도화에 박차를 가할 계획이다. PoC 완료 이후에는 금융권 주요 파트너 및 대형 가맹점을 대상으로 성과를 공유하는 자리를 마련하고, 이를 기반으로 상용화 논의를 이어갈 예정이다.NHN KCP 관계자는 “이번 프로젝트는 업계 최초로 온·오프라인 통합 결제와 가맹점 관리 시스템까지 결제 서비스 전 과정을 아우르는 사례”라며 “블록체인 기반의 스마트 컨트랙트(Smart Contract, 자동 계약 실행)가 작동하여 가맹점 정산 프로세스를 자동으로 수행하는 만큼, 단순한 기술 검증을 넘어 금융과 블록체인이 결합된 새로운 결제 표준을 제시하고 파트너사들과 함께 확장된 결제 경험을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.