“‘돈만 주면 다 된다’ 성착취에 무감한 사회, 10대 피해 점점 늘어”

조진경 십대여성인권센터 대표 인터뷰

“온라인 플랫폼은 거대한 성착취 포주”

만연한 남성문화에 기술 매개 더해져

피해자는 더 어려지고, 가해는 집단화

“성착취 종합대책·관리 기구 절실”

이미지 확대 조진경 십대여성인권센터 대표가 21일 서울 은평구에 위치한 센터 사무실에서 서울신문과 인터뷰 이후 사진 촬영을 하고 있다.

명종원 기자 닫기 이미지 확대 보기 조진경 십대여성인권센터 대표가 21일 서울 은평구에 위치한 센터 사무실에서 서울신문과 인터뷰 이후 사진 촬영을 하고 있다.

명종원 기자

이미지 확대 비정부기구(NGO) ‘프로텍트 칠드런’ 주도로 전세계 35개국에서 아동청소년기 성착취·성폭력 피해 경험이 있는 당사자들을 대상으로 한 국제 설문조사가 시작한다. 이미지는 설문조사 웹페이지 화면 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 비정부기구(NGO) ‘프로텍트 칠드런’ 주도로 전세계 35개국에서 아동청소년기 성착취·성폭력 피해 경험이 있는 당사자들을 대상으로 한 국제 설문조사가 시작한다. 이미지는 설문조사 웹페이지 화면 갈무리.

세줄 요약 십대여성인권센터 조진경 대표는 스마트폰과 SNS, 온라인 커뮤니티가 청소년 성착취의 통로가 됐다고 지적했다. 피해자는 더 어려지고 가해는 집단화되지만, 사회는 여전히 문제의 심각성을 체감하지 못한다고 했다. 법 개정만으로는 부족하며 온라인 범죄에 맞는 종합대책과 실질 기구가 필요하다고 강조했다. 스마트폰·SNS가 청소년 성착취 통로로 확산

피해자 연령 하향, 가해는 집단화·상시화

법 개정 넘어 온라인 대응체계 재정비 필요

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“우리 사회가 표면적으로 금기시해 왔던 ‘어린 성(性)’에 대한 접근이 너무 쉬워졌습니다. 스마트폰만 켜면 반경 1㎞ 안 수많은 청소년에게 자신의 정체와 의도를 숨기고 접근할 수 있는 겁니다.”조진경(57) 십대여성인권센터 대표의 말이다. 그는 이것을 단순한 개인의 일탈로 보지 않는다. “온라인 플랫폼 자체가 포주 역할을 하고 있기에 가능한 일”이라고 했다.성착취 가해자들이 피해 청소년을 물색하는 데 쓰는 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티는 접근성이 좋고 익명성이 보장된다. 범죄의 판이 이미 깔려 있다는 뜻이다. 25년 넘게 아동·청소년 성착취 피해 지원과 예방에 매달려 온 조 대표를 21일 만났다.―피해 지원 현장에서 볼 때 청소년 성착취 문제가 얼마나 심각한가.“피해 청소년이 너무 많고, 더 어려지고 있다. 우리 사회가 청소년 성착취 문제에 대해 심각성을 전혀 느끼지 못하는 것 같다. 예전에 가출 등 위험 상황에 노출된 청소년이 피해를 입는 경우가 많았지만, 지금은 열에 아홉이 부모 손을 잡고 센터에 온다.”―‘스마트폰을 가진 모든 아이들이 범죄에 노출된다’는 지적이 반복해서 나온다.“맞는 지적이다. 기술 진화와 맞물린 문제인데, 더 끔찍한 건 가해가 집단화된다는 것이다. 온라인에서 13살짜리 피해자 한 명에게 성착취물을 요구한 가해자가 500명이 넘는 사건이 불거졌고 지금도 수사가 진행 중이다. 많은 가해자가 죄의식 하나 없이 손쉽게 범죄를 저지른다.”―그렇게 가해자가 많으면 제대로 수사하거나 처벌받는 데 한계는 없는가.“제대로 단죄하는 수사기관과 법원 구성원도 분명 존재한다. 그러나 피해 청소년을 범죄에 가담한 것으로 바라보는 그릇된 인식이 여전히 지배적이다. 13세 미만 아동을 상대로 성매수를 한 가해자가 초범 등을 이유로 1심에서 집행유예를 받고 풀려나는 사례가 수두룩하다.”―2020년 아동·청소년성보호법 개정으로 청소년을 피해자로 보호하도록 규정했는데도 그런가.“그렇다. 성착취 피해 청소년에게 잘못을 묻거나 우범소년 취급하는 배경에는 우리 사회에 뿌리내린 남성문화의 영향이 크다. 돈을 주면 여성을 살 수 있다는 인식이 여전하다. 상대가 아이여도 돈을 건네면 범죄가 아니라는 생각 말이다. 이런 인식이 스마트폰 등 기술을 매개로 우리 사회에 만연하게 퍼지고 있다.”―N번방 사건 이후 관련 법들이 대폭 개정됐는데, 역부족인가.“N번방 사건을 계기로 아청법과 형법, 성폭력처벌법 등 관련 법들이 많이 바뀌었다. 그러나 거기서 멈췄다. 범죄 기술과 채널은 규제를 피해 시시각각 바뀌는데 정책은 따라가지 못하고 있다. 피해 지원도 마찬가지다. 대면 피해 위주로 짜인 옛 시스템에 머물러 있는데, 지금은 범죄가 온라인에서 벌어진다. 현실을 반영한 종합대책이 필요하고, 그것을 강력하게 추진할 실질적인 기구도 있어야 한다.”―해외 대응은 어떤가.“유럽 등 해외에서는 3~4년 전부터 방지 조약을 맺는 등 발 빠르게 움직이고 있다. 이번 5월부터는 NGO ‘프로텍트 칠드런’ 주도로 국제 실태조사도 시작된다. 한국과 미국, 프랑스 등 35개국에서 아동·청소년기에 성착취 피해를 당한 이들을 대상으로 한 익명 조사다. 성범죄가 피해자에게 어떤 영향을 미치는지, 사회가 어떻게 대응하느냐에 따라 회복의 정도가 달라지는지를 들여다보자는 취지다.”조 대표는 이번 조사의 한국어 번역 작업에 직접 참여했다. 피해 당사자들과 함께 문항 하나하나를 검토하며 2차 피해가 없도록 다듬었다. 조사 결과와 여성 관련 법령들을 교차 분석해 법과 규제가 피해 회복에 어떤 영향을 미치는지, 범죄 예방의 걸림돌은 무엇인지 따져보고 싶다고 했다.인터뷰 말미에 그는 이렇게 물었다.“아이들은 매 순간 성착취 범죄에 노출되는 현실인데, 어른들은 모른 척 손을 놓아버린 사회에 어떤 미래가 있겠느냐.”NGO ‘프로텍트 칠드런’이 주도하는 아동·청소년 성착취 피해 국제 실태조사가 현재 진행 중입니다. 한국을 포함한 35개국에서 동시에 실시되는 이번 조사는 아동·청소년기에 성착취·성폭력 피해를 경험한 당사자를 대상으로 합니다. 피해가 개인의 삶에 미친 영향, 사회와 법의 대응이 회복에 어떤 역할을 했는지를 묻는 익명 설문입니다.본인이 피해 당사자이거나 주변에 해당하는 분이 있다면 아래 링크를 통해 참여할 수 있습니다. 한 사람의 목소리가 더 나은 정책을 만드는 근거가 됩니다.https://www.ourvoicesurvey.com/survey/korean