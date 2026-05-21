주머니서 ‘89억원’ 짜리 구겨진 복권 발견…기한 딱 8일 남겨두고 “어?!”

세줄 요약 미국 남성이 590만 달러, 약 89억원짜리 복권 당첨 사실을 거의 1년 동안 잊고 지내다 지급 기한 8일을 남기고 극적으로 상금을 청구했다. 뉴저지 복권청의 당첨자 찾기 공지를 보고 주유소 매점과 집을 뒤져 구겨진 복권을 찾아냈다. 590만 달러 복권 당첨 사실을 1년 가까이 망각

복권청 공지 보고 주유소·집 뒤져 복권 발견

기한 8일 전 당첨금 청구 성공

이미지 확대 복권에 숫자를 표기하는 모습. 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 복권에 숫자를 표기하는 모습. 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

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590만 달러(약 89억원)라는 거액의 복권에 당첨되고도 1년 가까이 이 사실을 몰라 하마터면 당첨금을 날릴 뻔한 미국 한 남성의 사연이 화제다.미 피플지는 구매 후 거의 1년 동안 당첨 사실을 까맣게 잊고 지내다 지급 기한을 고작 8일 앞두고 극적으로 상금을 청구한 남성의 사연을 19일(현지시간) 보도했다. 당첨자의 구체적인 신원은 공개되지 않았다.해당 ‘픽-6’ 복권은 지난해 5월 22일 뉴저지주 로즐랜드의 한 주유소 매점에서 판매됐다. 뉴저지 복권은 당첨 후 1년 이내에 상금을 청구해야 하지만, 마감 시한이 다가오도록 주인공은 나타나지 않았다.자칫 묻힐 뻔한 이 당첨 건은 뉴저지 복권청이 지난달 ‘590만 달러의 주인공을 찾는다’며 공지하면서 반전을 맞았다. 이 뉴스를 우연히 접한 남성은 평소 자신이 자주 가던 주유소 매점을 찾아가 직원들에게 슬쩍 상황을 물었다. 직원들은 “우리 가게 단골 중 픽-6 복권을 고르는 사람은 거의 없다”고 말했다.이 말에 번뜩 정신이 든 남성은 곧장 집으로 돌아가 짐작 가는 곳을 샅샅이 뒤지기 시작했다. 옷장 속에 넣어둔 바지 주머니들을 하나하나 확인하던 그는 마침내 낡은 바지 깊숙한 곳에서 구겨진 채 잠자고 있던 픽-6 복권을 찾아냈다.당첨 번호를 확인하고 가슴을 쓸어내린 그는 곧바로 복권청으로 달려가 기한을 딱 8일 남긴 5월 14일 정오쯤 당첨금 청구를 무사히 마쳤다.