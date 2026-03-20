박지원 “김어준, 이제 거대 언론…더욱 겸손해야”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 캡처

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박지원 더불어민주당 의원이 방송인 김어준씨에 대해 “겸손해질 필요가 있다”고 했다.박 의원은 지난 19일 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스정면승부’에 출연해 최근 김씨의 방송 내용을 둘러싸고 당내 일각에서 제기되는 비판과 출연 거부 움직임에 대한 입장을 전했다.그는 본인이 김씨가 진행하는 프로그램의 최다 출연자임을 강조하며 “김어준 공장장도 한 사람의 언론인이며, 그동안 총선이나 대선에서 우리 세력에 많이 협력해 준 언론”이라고 했다.박 의원은 “언론과 정치는 국민을 대할 때 겸손해야 한다”며 “자기 하고 싶은 말만 할 게 아니라 남의 말도 들어주고, 다른 견해도 생각하는 자세가 필요하다”고 했다.그는 김씨의 방송이 갖는 위상을 거론하며 “현재 김씨의 방송은 대한민국에서 가장 큰 언론 중 하나가 되지 않았느냐”고 했다. 이어 “실제로 그렇게 큰 언론사가 됐다면, 이제는 국민과 출연자들에게 더욱 겸손하게 대하는 것이 본인에게도 좋은 일일 것”이라고 말했다.