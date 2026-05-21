[서울데이터랩]5월 21일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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[서울데이터랩]5월 21일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-05-21 13:56
수정 2026-05-21 13:56
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세줄 요약
  • 비트코인 시총 1위 유지, 이더리움 2위
  • 테더·유에스디코인, 대규모 거래량 뒷받침
  • 하이퍼리퀴드·지캐시, 단기 급등세 두드러짐
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21일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 가운데 비트코인이 1억 1736만 원 선에서 1위를 유지했다. 비트코인의 시가총액은 2351조 407억 원, 24시간 거래량은 41조 2881억 원으로 집계됐다. 1시간 등락률은 0.12%, 24시간 등락률은 1.73%였지만 최근 1주일 기준으로는 1.24% 하락했다.

시가총액 2위 이더리움은 322만 5565원, 시가총액 389조 2793억 원을 기록했다. 24시간 거래량은 18조 3934억 원이었고, 24시간 기준 1.59% 올랐지만 1주일 기준으로는 4.30% 내렸다. 3위 테더는 가격이 1503원으로 사실상 달러 페그를 유지했고, 시가총액은 285조 3822억 원, 24시간 거래량은 98조 1443억 원으로 상위권 가운데 가장 활발한 거래를 보였다.

뒤를 이어 비앤비는 98만 4163원으로 24시간 2.31% 상승했고, 리플은 2079원으로 1.98% 올랐다. 유에스디코인은 1504원으로 안정적인 흐름을 이어갔고, 솔라나는 13만 508원으로 24시간 3.23% 상승하며 주요 알트코인 가운데 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다. 트론은 540원으로 24시간 1.08% 올랐고, 도지코인은 158원으로 2.69% 상승했다.

상위 10위권 내에서는 하이퍼리퀴드의 상승폭이 가장 두드러졌다. 하이퍼리퀴드는 8만 5241원으로 24시간 19.17% 급등했고, 최근 1주일 상승률도 47.83%에 달했다. 시가총액은 21조 6741억 원, 24시간 거래량은 1조 8151억 원으로 집계됐다. 이는 같은 기간 비트코인과 이더리움이 각각 1%대 상승에 그친 것과 비교하면 뚜렷한 차이다.

11위권 이하에서는 지캐시가 101만 3570원으로 24시간 14.78%, 1주일 기준 28.88% 오르며 강세를 보였다. 모네로도 61만 3244원으로 24시간 3.83%, 1주일 3.22% 상승했다. 톤코인은 3105원으로 24시간 6.80% 올랐고, 캔톤 네트워크도 233원으로 4.52% 상승했다.

반면 최근 1주일 기준으로는 약세 종목도 적지 않았다. 도지코인은 1주일 새 6.18% 하락했고, 스텔라루멘은 7.25% 내렸다. 비트코인 캐시는 24시간 2.87% 상승했지만 1주일 기준으로는 12.02% 하락해 낙폭이 가장 컸다. 에이다도 1주일 기준 4.15% 밀렸고, 체인링크와 솔라나 역시 각각 3.52%, 3.55% 하락했다.

이날 시가총액 상위권에서는 비트코인과 이더리움이 시장 중심축을 유지하는 가운데, 스테이블코인인 테더와 유에스디코인이 대규모 거래량을 뒷받침했고 일부 중위권 알트코인이 단기 급등세를 보이는 흐름이 나타났다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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