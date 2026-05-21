[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 장중 급등…반도체·자동차·금융 동반 강세

세줄 요약 코스피 시총 상위 종목들이 장중 일제히 상승했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 강세를 이끌었고, 현대모비스·현대차·기아 등 자동차주도 급등했다. 금융주와 지주사, 2차전지·조선주까지 오르며 대형주 전반에 매수세가 퍼졌다. 코스피 시총 상위주 장중 동반 급등

반도체·자동차·금융주 매수세 확산

대형주 중심 위험선호 심리 회복

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21일 오후 12시 30분 현재 코스피 시가총액 상위 종목들이 일제히 강세를 보이고 있다. 반도체와 자동차, 금융, 산업재 전반으로 매수세가 확산하면서 대형주 중심의 상승 흐름이 뚜렷한 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 29만 4250원으로 전날 대비 1만 8250원(6.61%) 상승했다. 거래량은 1967만 3549주를 기록했다. SK하이닉스(000660)는 193만 8000원으로 19만 3000원(11.06%) 뛰었고, 거래량은 319만 8589주로 집계됐다. 반도체 대형주 강세에 삼성전기(009150)도 119만원으로 12.16% 올랐다.자동차주 상승세도 두드러진다. 현대모비스(012330)는 63만 2000원으로 9만 7000원(18.13%) 급등하며 시총 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 나타냈다. 현대차(005380)는 64만 5000원으로 8.95% 올랐고, 기아(000270)는 16만 6000원으로 11.11% 상승했다. 부품주와 완성차가 함께 오르며 업종 전반의 투자심리를 끌어올리는 분위기다.삼성그룹 주요 종목도 강한 흐름이다. 삼성전자우(005935)는 18만 5600원으로 4.39% 상승했고, 삼성생명(032830)은 34만 9500원으로 12.02%, 삼성물산(028260)은 41만 3500원으로 11.61% 각각 올랐다. 삼성바이오로직스(207940)도 139만 5000원으로 4.34% 상승해 견조한 흐름을 이어갔다.이 밖에 SK스퀘어(402340)는 11.56%, SK(034730)는 7.22% 상승했고, 두산에너빌리티(034020)는 6.81%, HD현대중공업(329180)은 4.56% 올랐다. LG에너지솔루션(373220)은 39만 5000원으로 2.73%, 삼성SDI(006400)는 60만 4000원으로 5.96% 상승했다. 금융주 가운데 KB금융(105560)은 2.24%, 신한지주(055550)는 1.17% 오름세를 나타냈다. 셀트리온(068270)은 5.52% 상승했고, 한화에어로스페이스(012450)는 0.08% 오르며 강보합권에서 거래되고 있다.외국인 지분율이 높은 종목들 역시 전반적으로 견조했다. 삼성전자우의 외국인 비율은 77.11%, KB금융은 75.75%, 신한지주는 61.30%, SK하이닉스는 51.76%로 나타났다. 대형 수급 주체의 선호가 높은 종목군이 동반 강세를 보이면서 시장의 위험 선호 심리가 살아나는 양상이다.장중 기준 시총 상위 20개 종목 가운데 대부분이 상승세를 나타내며 코스피 대형주 랠리가 이어지고 있다. 특히 반도체와 자동차, 그룹 지주·금융주가 지수 견인 역할을 하면서 오후장 흐름에도 관심이 쏠린다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]