[속보] 외교부 “이란 전역 여행금지…무허가 방문시 처벌”

[속보] 외교부 “이란 전역 여행금지…무허가 방문시 처벌”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-03-05 18:09
수정 2026-03-05 18:09
이미지 확대
이란 여행경보. 외교부 제공
이란 여행경보. 외교부 제공


이미지 확대
귀국하는 중동 여행객들
귀국하는 중동 여행객들 미국·이스라엘이 이란을 공격하며 중동 정세가 악화하는 가운데 5일 중동을 방문했던 여행객 및 기타 이용객들이 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.3.5 연합뉴스


정부는 5일 이란 전역에 대해 여행금지(여행경보 4단계)를 발령했다.

미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 중동 정세가 악화하면서, 이란에 체류할 경우 신변 안전이 심각하게 우려되는 상황이기 때문이다.

이란 전역에는 여행경보 3단계인 출국 권고가 발령돼있었으나, 이번 조치에 따라 여행금지로 상향됐다. 이에 따라 예외적 여권 사용 허가를 받지 않고 이란에 방문·체류하는 경우 여권법 관련 규정에 따라 처벌을 받을 수 있다.

외교부는 “해당 지역 여행을 계획하고 있는 우리 국민께서는 여행을 취소하고, 해당 지역에 체류 중인 우리 국민께서는 철수하기를 바란다”고 밝혔다.
권윤희 기자
