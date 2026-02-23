[속보] 정청래, 장동혁에 회담 제안 “대전충남 행정통합 진전시키자”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.23 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.23 안주영 전문기자

정청래 더불어민주당 대표는 23일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “대전충남, 충남대전 통합을 성사시키기 위해 장 대표에게 행정통합의 실질적 진전을 위한 양당 대표 공식회담을 제안한다”고 밝혔다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 이같이 공식 제안하며 “양당 대표 회담의 시간과 장소는 장 대표가 하자는 대로 하겠다. 성의 있는 답변을 기대한다”고 말했다.그는 “행정통합 특별법은 여야 합의가 중요하다. 행정통합은 대한민국 미래 구조를 설계하는 중대한 과제”라며 “특히 국민의힘의 몽니로 표류할 우려가 있는 대전충남, 충남대전 통합은 선거 유불리를 따져 반대할 일이 아니다”라고 강조했다.정 대표는 “장 대표님이나 저나 모두 충남이 고향이다. 대한민국의 균형 발전과 고향 발전을 위해 우리 둘이 먼저 머리를 맞대고 진지하게 한번 대화하자”고 덧붙였다.