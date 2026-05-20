대낮 흉기로 할아버지 살해 20대 손녀 구속…“도망·증거인멸 우려”

세줄 요약 대낮 서울 동대문구에서 20대 손녀가 80대 할아버지를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 구속됐다. 법원은 도망과 증거인멸 우려를 이유로 영장을 발부했고, 경찰은 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 예정이다. 대낮 동대문구서 손녀가 조부 살해 혐의

법원, 도망·증거인멸 우려로 구속영장 발부

경찰, 우발 범행 진술과 동기 조사 착수

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대낮에 흉기로 할아버지를 살해한 혐의를 받는 20대 손녀가 구속됐다.서울북부지법 형사10단독 박사랑 부장판사는 존속살인 혐의를 받는 20대 여성 A씨에 대해 “도망 및 증거인멸 염려가 있다”며 20일 구속영장을 발부했다.A씨는 지난 18일 서울 동대문구 답십리동에서 조부인 80대 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. B씨는 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.피해자와 A씨는 다른 가족 없이 단둘이 거주해 온 것으로 파악됐다. 사건 당시 현장에도 두 사람만 있었던 것으로 전해졌다.A씨는 이날 영장심사에 출석하며 ‘할아버지에게 위협을 받았느냐’는 질문에 고개를 끄덕였다. 그는 경찰 조사에서는 “말다툼 중 우발적으로 살해했다”는 취지로 진술했다.이번 범행은 간병 부담 등에서 비롯되지는 않았다고 알려졌다. A씨의 신병을 확보한 경찰은 범행 동기를 비롯한 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.