코리아타운 Powered by Boutiqaat, 신규 K-뷰티 브랜드 입점 확대

세줄 요약 코리아타운 Powered by Boutiqaat가 2026년 1분기 한국 뷰티 브랜드 22개를 신규 입점시키며 중동 K-뷰티 유통을 넓혔다. 걸프 지역의 수요 증가에 맞춰 스킨케어, 메이크업, 헤어·바디케어까지 포트폴리오를 확장하고, GCC 전역으로 매장과 온라인 채널을 함께 키우는 전략이다. 한국 뷰티 브랜드 22개 신규 입점 확대

걸프 지역 수요 대응한 유통 전략 강화

GCC 전역 50개 매장 목표 제시

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코리아타운(Koreatown) Powered by Boutiqaat가 2026년 1분기 동안 한국 뷰티 브랜드 22개를 새롭게 입점시키며 중동 지역 내 K-뷰티 유통 확대를 이어가고 있다. 회사 측은 이번 브랜드 확장이 걸프(Gulf) 지역 소비자들의 K-뷰티 관심 증가와 현지 시장 수요 확대에 대응하기 위한 전략의 일환이라고 설명했다.이번 신규 입점 브랜드에는 TirTir, Beauty of Joseon, Keenoniks, VVBetter, Doctob, Julioly, Cayclly, Dryope, Kundal, Banila Co, Anillo, Ters, Moonseal, Espoir, Ground Plan, Mihwanghoo, C‘new Lab, Omitted, Sonboda, Lassie’el, Wonjin Effect 등이 포함됐다. 코리아타운은 스킨케어와 메이크업을 비롯해 헤어·바디케어 등 다양한 카테고리의 한국 브랜드를 운영하며 현지 소비자 접점을 확대하고 있다.코리아타운은 한국 뷰티 브랜드를 중심으로 한 온·오프라인 유통 플랫폼으로, 제품 판매와 함께 K-뷰티 트렌드 및 라이프스타일 콘텐츠를 소개하는 채널 역할도 병행하고 있다. 특히 현지 시장 특성과 소비 패턴을 반영한 브랜드 운영 전략을 통해 GCC 지역 내 유통 기반을 넓혀가고 있다고 밝혔다.쿠웨이트에서 설립된 코리아타운은 중동 이커머스 플랫폼 부티카(Boutiqaat)의 디지털 인프라와 물류 시스템을 기반으로 운영되고 있다. 이를 통해 GCC 지역 소비자들에게 안정적인 제품 공급 환경을 제공하고 있으며, 한국 브랜드들의 현지 유통 및 시장 안착을 지원하고 있다.현재 코리아타운은 쿠웨이트의 최대 쇼핑몰인 ‘더 애비뉴스 몰(The Avenues Mall)’을 비롯해 총 10개 매장을 안정적으로 운영 중이며, 추가로 3개 매장의 신규 오픈을 앞두고 있다. 브랜드 측은 이를 발판 삼아 향후 GCC(걸프협력회의) 전역으로 리테일 네트워크를 본격 확장, 총 50개 매장 확보를 목표로 중동 시장 공략에 속도를 낼 방침이다.아울러 코리아타운은 현재 250개 이상의 한국 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며 스킨케어, 메이크업, 헤어·바디케어, 라이프스타일 등 다채로운 카테고리의 제품군을 선보이고 있다. 회사 관계자는 “앞으로도 온·오프라인 채널 다각화와 유망 브랜드와의 협업 강화를 통해 중동 지역 내 K-뷰티 유통 플랫폼으로서의 독점적 경쟁력을 지속적으로 공고히 해나갈 것”이라고 전했다.