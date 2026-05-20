경북 포항시, 지역 특화 드론 만든다…특별구역 지정 추진

세줄 요약 포항시가 미래모빌리티 산업 육성과 드론 실증 기반 구축을 위해 국토교통부 드론특별자유화구역 지정 공모에 참여한다. 해안과 산업단지, 산림 등 지역 여건을 활용해 산불 감시와 재난 모니터링, 해안 안전, 드론쇼 등 특화 모델을 발굴할 계획이다. 드론특별자유화구역 지정 공모 참여

미래모빌리티 산업 육성 전략 추진

지역 특화 드론 실증 모델 발굴

이미지 확대 생성형 인공지능(AI)을 활용해 경북 포항시 해안 안전 관리에 투입된 드론을 표현한 이미지. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 생성형 인공지능(AI)을 활용해 경북 포항시 해안 안전 관리에 투입된 드론을 표현한 이미지. 포항시 제공

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경북 포항시가 지역 특화형 드론 모델 발굴에 나선다.시는 미래모빌리티 산업 육성과 드론 실증 기반 구축을 위해 국토교통부 ‘드론특별자유화구역’ 지정 공모에 나선다고 20일 밝혔다.드론특별자유화구역은 드론 비행 관련 규제를 완화해 실제 환경에서 기술 실증과 사업화를 지원하는 제도다. 드론 산업 상용화 기반 마련을 위한 핵심 정책으로 추진되고 있다.시는 지난해 수립한 ‘미래모빌리티 산업 육성 중장기 마스터플랜’에서 드론특별자유화구역과 드론 실증도시 구축 등을 주요 전략 과제로 제시한 바 있다. 이에 따라 올해 하반기 예정된 제4차 드론특별자유화구역 지정 공모에 참여할 계획이다.우선 ‘드론특별자유화구역 기본계획 수립 용역’에 착수해 공모 대응을 위한 세부 실행계획 마련에 들어간다. 포항의 지역 특성을 반영한 드론 실증 모델 발굴과 함께 대상 공역 설정, 참여 기업 및 기관 협력 체계 구축, 안전 관리 및 운영 계획 수립 등이 중점 추진된다.특히 해안과 산업단지, 산림 등 다양한 지형과 산업 환경을 활용해 산불 예방 감시와 재난·재해 모니터링, 해안 안전 관리, 드론쇼 등 지역 특화형 드론 활용 모델을 발굴할 방침이다.포항시 관계자는 “드론특별자유화구역은 지역 산업과 연계한 미래 성장 기반이 될 것”이라며 “포항의 산업·지리적 강점을 활용한 차별화된 드론 실증 모델을 발굴해 미래모빌리티 산업 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.