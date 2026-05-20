만취 20대 몰던 렌터카 인도 돌진… 폐지 줍던 60대 끝내 숨져

세줄 요약 경기 용인에서 만취한 20대 남성이 렌터카를 몰다 인도로 돌진해 폐지를 줍던 60대 남성을 치어 숨지게 했다. 그는 사고 뒤 피해자 확인이나 신고 없이 현장을 떠났고, 경찰은 추적 끝에 음주 상태로 그를 긴급체포했다. 용인 중앙시장 인근 인도 돌진 사고 발생

만취 렌터카 운전자, 폐지 줍던 60대 치어 사망

구호 조치 없이 도주 뒤 추적 끝 검거

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음주운전을 하다 인도 위에서 폐지를 줍던 60대를 치어 숨지게 한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.경기 용인동부경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치사), 도로교통법 위반(음주운전) 등 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 20일 밝혔다.A씨는 이날 오전 3시 36분쯤 용인시 처인구 중앙시장 부근에서 술에 취한 상태로 K5 렌터카를 운전하다가 인도에서 폐지를 줍던 60대 남성 B씨를 치어 숨지게 한 혐의를 받는다.A씨는 사고를 내고도 차량에서 내려 피해자의 상태를 확인하거나 119에 신고하는 등 최소한의 구호 조치도 하지 않은 채 현장을 벗어난 것으로 파악됐다.목격자 신고를 받고 출동한 구급대가 B씨에게 심폐소생술(CPR)을 하며 병원으로 이송했으나, B씨는 이날 오전 5시쯤 끝내 숨졌다.경찰은 추적 끝에 오전 4시 30분쯤 A씨를 검거했다. 그는 사고 지점과 멀리 떨어진 곳에 차를 대놓고 현장에 다시 돌아와 주변을 배회하다가 경찰에 붙잡힌 것으로 전해졌다.검거 당시 A씨는 음주 상태였으며 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)이었던 것으로 조사됐다.경찰은 만취 상태였던 A씨가 차량을 몰다 인도로 돌진하는 사고를 낸 것으로 보고 자세한 경위 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침이다.