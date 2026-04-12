밴스 “이란 핵포기 안 받아들여”…美 최후통첩 날리고 협상 종료

21시간 마라톤 협상 ‘노딜’...이란 “미국이 과도한 요구”
호르무즈 해협 놓고도 이견 커...물밑 대화는 지속 관측
미국과 이란이 중동전쟁 종식을 위해 파키스탄에서 21시간 동안 진행한 마라톤협상이 ‘노딜’로 끝났다. 미국은 이란이 핵 개발 포기를 수용하지 않는다며 최후통첩을 날린 채 협상장을 떠났고, 이란은 미국의 과도한 요구로 ‘판’이 깨졌다고 주장했다.
미국 측 협상단을 이끈 JD 밴스 부통령은 12일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 이란과 협상을 마치고 가진 기자회견에서 “우리의 ‘레드라인’이 무엇인지, 어떤 부분을 절대 수용할 수 없는지 최대한 명확하게 전달했다. 하지만 이란은 우리의 조건을 받아들이지 않기로 선택했다”며 “우리는 합의 없이 미국으로 돌아가게 됐다”고 말했다.
전날 이슬라마바드에 도착한 미국 협상단은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장을 중심으로 구성된 이란 측 대표단과 이날 새벽까지 장시간 협상을 벌였다. 미국과 이란의 고위급 회담은 1979년 이란 혁명으로 국교가 단절된 이후 47년만이다.
밴스 부통령은 이란이 거부한 조건이 무엇이냐는 취재진의 질문에 “우리는 핵무기를 개발하지 않겠다는 이란의 명확한 약속을 확인해야 한다”고 말했다. 이어 “현재 이란의 핵 개발 시설은 파괴된 상태지만 장기적으로 핵무기를 개발하지 않겠다는 의지를 갖고 있는지가 중요하다. 그 점을 확인하지 못했다”고 강조했다.
뉴욕타임스(NYT)는 미국이 이란에 핵무기 제조에 필요한 고농축 우라늄을 모두 넘기라고 요구했으나 이란이 거부하면서 협상이 결렬된 것으로 보인다고 전했다. 우라늄 농축 프로그램 폐기 및 이란에 비축된 고농축 우라늄 전량의 반출을 요구했지만, 이란은 이를 과도한 요구로 받아들였다는 분석이다.
양측은 핵 개발 포기뿐만 아니라 호르무즈 해협 통제권 등을 놓고도 이견이 컸던 것으로 전해졌다. 외신에 따르면 미국은 이란에 호르무즈 해협을 자체적으로 관리하겠다는 요구했지만, 이란이 최종합의가 타결된 후에 해협 개방이 가능하다는 입장으로 맞섰다. 협상 당일 미군이 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전에 착수한 것도 이란을 자극했다는 분석에도 무게가 실린다.
또 일각에선 미국이 ‘당근책’으로 이란의 해외 자산 동결 해제 요구를 수용했다는 보도가 나왔으나 백악관은 ‘사실무근’이라며 부인했다.
첫 대면 협상에서 종전 해법을 찾지 못하며 중동 정세는 더욱 안갯속으로 빠져들게 됐다. 양측이 현격한 입장 차이를 보인 터라 2주간의 휴전 기간인 오는 21일까지 간극을 좁히기는 쉽지 않을 것이란 전망이 많다. 사실상 전쟁 직전인 지난 2월 제네바 협상 결렬 당시와 같은 상황으로 돌아온 것으로, 이대로라면 휴전이 끝나고 전쟁이 재개되는 최악의 수순을 밟을 수도 있다.
다만 양국 모두 전쟁에 대한 부담이 큰 만큼 휴전 기간 물밑 대화는 지속할 것으로 관측된다. 일단 핵물질과 호르무즈 해협 등으로 핵심 쟁점이 명확하게 좁혀진 만큼 양측이 휴전 기간 후속 협상을 통해 극적인 타협점을 찾을 가능성도 있다. 밴스 부통령은 협상 결렬을 선언하면서도 “우리는 최종이자 최선의 제안을 (이란에) 남긴 채 떠난다”며 대화 재개 여지를 남겼다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “2∼3개 주요 이슈에 대한 이견으로 합의가 불발됐다”면서도 “파키스탄과 ‘우리의 다른 친구들’ 사이의 접촉과 협의는 계속될 것”이라고 말했다.
남은 휴전 기간 미국과 이란을 설득하기 위한 국제사회의 중재 움직임은 더욱 바빠질 것으로 보인다. 일각에선 국제사회의 설득으로 휴전을 연장하고 협상을 이어갈 수 있다는 전망도 나온다.
이날 플로리다주 마이애미에서 종합격투기(UFC) 경기를 관람한 도널드 트럼프 대통령은 별다른 입장을 내지 않은 채 트루스소셜에 ‘이란이 굴복하지 않을 경우 대통령이 꺼낼 카드: 해상 봉쇄’라는 제목의 한 미국 매체 기사 링크를 올렸다. 해당 기사는 트럼프 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하기 전 원유 수출을 막기 위해 해상 봉쇄를 단행한 것을 거론하며 이란에도 같은 조치를 취할 수 있다고 내다봤다.
호르무즈 해협 놓고도 이견 커...물밑 대화는 지속 관측
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JD 밴드 미국 부통령이 12일 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과 협상을 마친 후 기자회견을 하고 있다. 이슬라마바드 AFP 연합뉴스
미국과 이란이 중동전쟁 종식을 위해 파키스탄에서 21시간 동안 진행한 마라톤협상이 ‘노딜’로 끝났다. 미국은 이란이 핵 개발 포기를 수용하지 않는다며 최후통첩을 날린 채 협상장을 떠났고, 이란은 미국의 과도한 요구로 ‘판’이 깨졌다고 주장했다.
미국 측 협상단을 이끈 JD 밴스 부통령은 12일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 이란과 협상을 마치고 가진 기자회견에서 “우리의 ‘레드라인’이 무엇인지, 어떤 부분을 절대 수용할 수 없는지 최대한 명확하게 전달했다. 하지만 이란은 우리의 조건을 받아들이지 않기로 선택했다”며 “우리는 합의 없이 미국으로 돌아가게 됐다”고 말했다.
전날 이슬라마바드에 도착한 미국 협상단은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장을 중심으로 구성된 이란 측 대표단과 이날 새벽까지 장시간 협상을 벌였다. 미국과 이란의 고위급 회담은 1979년 이란 혁명으로 국교가 단절된 이후 47년만이다.
밴스 부통령은 이란이 거부한 조건이 무엇이냐는 취재진의 질문에 “우리는 핵무기를 개발하지 않겠다는 이란의 명확한 약속을 확인해야 한다”고 말했다. 이어 “현재 이란의 핵 개발 시설은 파괴된 상태지만 장기적으로 핵무기를 개발하지 않겠다는 의지를 갖고 있는지가 중요하다. 그 점을 확인하지 못했다”고 강조했다.
뉴욕타임스(NYT)는 미국이 이란에 핵무기 제조에 필요한 고농축 우라늄을 모두 넘기라고 요구했으나 이란이 거부하면서 협상이 결렬된 것으로 보인다고 전했다. 우라늄 농축 프로그램 폐기 및 이란에 비축된 고농축 우라늄 전량의 반출을 요구했지만, 이란은 이를 과도한 요구로 받아들였다는 분석이다.
양측은 핵 개발 포기뿐만 아니라 호르무즈 해협 통제권 등을 놓고도 이견이 컸던 것으로 전해졌다. 외신에 따르면 미국은 이란에 호르무즈 해협을 자체적으로 관리하겠다는 요구했지만, 이란이 최종합의가 타결된 후에 해협 개방이 가능하다는 입장으로 맞섰다. 협상 당일 미군이 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전에 착수한 것도 이란을 자극했다는 분석에도 무게가 실린다.
또 일각에선 미국이 ‘당근책’으로 이란의 해외 자산 동결 해제 요구를 수용했다는 보도가 나왔으나 백악관은 ‘사실무근’이라며 부인했다.
첫 대면 협상에서 종전 해법을 찾지 못하며 중동 정세는 더욱 안갯속으로 빠져들게 됐다. 양측이 현격한 입장 차이를 보인 터라 2주간의 휴전 기간인 오는 21일까지 간극을 좁히기는 쉽지 않을 것이란 전망이 많다. 사실상 전쟁 직전인 지난 2월 제네바 협상 결렬 당시와 같은 상황으로 돌아온 것으로, 이대로라면 휴전이 끝나고 전쟁이 재개되는 최악의 수순을 밟을 수도 있다.
다만 양국 모두 전쟁에 대한 부담이 큰 만큼 휴전 기간 물밑 대화는 지속할 것으로 관측된다. 일단 핵물질과 호르무즈 해협 등으로 핵심 쟁점이 명확하게 좁혀진 만큼 양측이 휴전 기간 후속 협상을 통해 극적인 타협점을 찾을 가능성도 있다. 밴스 부통령은 협상 결렬을 선언하면서도 “우리는 최종이자 최선의 제안을 (이란에) 남긴 채 떠난다”며 대화 재개 여지를 남겼다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “2∼3개 주요 이슈에 대한 이견으로 합의가 불발됐다”면서도 “파키스탄과 ‘우리의 다른 친구들’ 사이의 접촉과 협의는 계속될 것”이라고 말했다.
남은 휴전 기간 미국과 이란을 설득하기 위한 국제사회의 중재 움직임은 더욱 바빠질 것으로 보인다. 일각에선 국제사회의 설득으로 휴전을 연장하고 협상을 이어갈 수 있다는 전망도 나온다.
강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해
서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘, 강서2)은 지난 9일 여의도공원 문화의 마당에서 열린 ‘2026 동행서울 누리축제’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울려 즐기는 화합의 장을 함께했다. 이번 행사는 서울시지체장애인협회와 서울시 24개 장애인 관련 단체가 함께 참여한 가운데, 장애에 대한 이해를 높이고 시민과 함께하는 공감의 장으로 마련됐다. 특히 장애인 복지 유공자 시상식과 함께 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 진행되어 의미를 더했다. 이날 개막식에서는 이용호 서울시지체장애인협회장의 개회사에 이어 장애인 복지 유공자에 대한 시상이 이뤄졌으며, 오세훈 서울시장의 기념사와 황재연 한국지체장애인협회장의 축사 등이 이어지며 행사의 취지를 한층 강조했다. 행사장에는 교육·문화·기술·일자리 등 4개 분야를 중심으로 총 54개의 체험 및 전시 부스가 운영됐으며, 시각장애인 스포츠 체험, 수어 교육, 보조공학기기 체험 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련되어 눈길을 끌었다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 많은 시민이 행사장을 찾아 장애에 대한 이해와 공감의 폭을 넓혔다. 강 의원은 “이번 축제는 단순한 행사를 넘어, 장애에
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이날 플로리다주 마이애미에서 종합격투기(UFC) 경기를 관람한 도널드 트럼프 대통령은 별다른 입장을 내지 않은 채 트루스소셜에 ‘이란이 굴복하지 않을 경우 대통령이 꺼낼 카드: 해상 봉쇄’라는 제목의 한 미국 매체 기사 링크를 올렸다. 해당 기사는 트럼프 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하기 전 원유 수출을 막기 위해 해상 봉쇄를 단행한 것을 거론하며 이란에도 같은 조치를 취할 수 있다고 내다봤다.
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