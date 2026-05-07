안성재 CF 댓글 막혔다… 한돈 홍보모델 됐는데 ‘와인 바꿔치기’ 논란 불똥

세줄 요약 모수 서울의 와인 바꿔치기 논란이 불거지며 오너 셰프 안성재가 홍보모델인 한돈 TV CF 댓글이 모두 막혔다. 한돈은 안성재를 앞세운 캠페인을 공개했지만, 논란이 커지자 악성 댓글을 우려한 조치로 보인다. 안성재는 직접 사과하며 재발 방지를 약속했다. 모수 서울 와인 바꿔치기 논란 확산

안성재 홍보모델 한돈 CF 댓글 차단

안성재 직접 사과, 재발 방지 약속

이미지 확대 안성재 셰프가 출연한 한돈 TV CF 한 장면. 유튜브 채널 ‘밥상위의 국가대표 우리돼지 한돈’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 안성재 셰프가 출연한 한돈 TV CF 한 장면. 유튜브 채널 ‘밥상위의 국가대표 우리돼지 한돈’ 캡처

이미지 확대 안성재 셰프가 출연한 한돈 TV CF 한 장면. 유튜브 채널 ‘밥상위의 국가대표 우리돼지 한돈’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 안성재 셰프가 출연한 한돈 TV CF 한 장면. 유튜브 채널 ‘밥상위의 국가대표 우리돼지 한돈’ 캡처

이미지 확대 한돈자조금관리위원회는 안성재 셰프를 ‘2026 한돈 홍보대사’로 위촉하고 본격적인 홍보 캠페인에 돌입한다고 지난달 2일 밝혔다. 사진은 한돈 홍보대사 위촉식에서 이기홍(왼쪽) 한돈자조금관리위원장과 안 셰프가 위촉패를 들어 보이는 모습. 한돈자조금관리위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한돈자조금관리위원회는 안성재 셰프를 ‘2026 한돈 홍보대사’로 위촉하고 본격적인 홍보 캠페인에 돌입한다고 지난달 2일 밝혔다. 사진은 한돈 홍보대사 위촉식에서 이기홍(왼쪽) 한돈자조금관리위원장과 안 셰프가 위촉패를 들어 보이는 모습. 한돈자조금관리위원회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’에서 ‘와인 바꿔치기’ 논란이 불거진 가운데 오너 셰프인 안성재를 최근 홍보대사로 발탁한 한돈의 홍보에도 불똥이 튀었다.한돈자조금관리위원회는 지난달 ‘2026년 한돈 TV 캠페인 프리런칭 편’을 공개했다. 안성재가 홍보모델로 출연한 프리런칭편과 본편 2편 등 총 3편의 광고는 연간 홍보 활동의 중심축이라는 게 한돈 측 설명이다.그러나 공교롭게도 한돈 TV CF가 본격 공개된 시기에 모수 서울의 와인 바꿔치기 논란이 터졌다. 모수 서울은 공식 사과했고, 안성재도 직접 사과에 나섰지만 비판 여론은 쉽게 사그라들지 않고 있다.7일 현재 한돈자조금 공식 유튜브 채널 ‘밥상위의 국가대표 우리돼지 한돈’에는 안성재가 출연한 TV CF 영상 총 4편의 댓글이 모두 막혀 있다. 다른 영상들의 댓글 사용은 허용돼 있지만 안성재 출연 영상만 댓글이 중지된 것으로 볼 때 이번 논란과 관련한 악성 댓글이 달릴 것을 우려한 조치로 보인다.앞서 한돈자조금은 안성재를 ‘2026 한돈 홍보대사’로 위촉했다. ‘미쉐린(미슐랭) 3스타 셰프’ 안성재를 앞세워 국내를 넘어 해외 시장까지 공략하겠다는 전략이다. 안성재와 함께하는 캠페인은 한돈을 단순 소비 식재료가 아닌 ‘풍미와 활용도를 갖춘 고급 식재료’로 재정의하는 데 초점을 맞췄다.한편 안성재는 모수 서울의 와인 바꿔치기 논란과 관련해 지난 6일 직접 사과했다.안성재는 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 “최근 저의 업장인 모수에서 발생한 미흡한 서비스로 실망을 드린 점을 다시 한번 정중히 사과드린다. 특히 이번 일로 저에게 큰 실망을 느끼셨을 해당 고객분들께 다시 한번 깊이 사죄드린다”고 밝혔다.그는 “해당 소믈리에에 대해서는 회사 규정에 따라 경위서를 제출하도록 했고 앞으로 고객님의 와인을 담당하는 소믈리에 포지션에서 배제하는 조치를 취했다”면서 “모든 고객분들께 모수에 대한 무한 책임을 지는 오너 셰프로서 앞으로 이번과 같은 일이 재발하지 않도록 철저히 관리하고 만전을 기할 것을 약속드린다”고 강조했다.또 “이번 일을 계기로 레스토랑의 본질과 외식업 종사자로서의 올바른 자세, 음식과 고객을 향한 진심 어린 마음을 잊지 않고 초심을 지키며 더욱 겸손하게 정진하겠다”고 덧붙였다.앞서 지난달 21일 한 온라인 커뮤니티 게시판에는 안성재가 운영 중인 모수 서울에서 와인을 바꿔치기당했다는 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 2000년 빈티지 와인을 주문했으나, 식당 측이 10만원가량 저렴한 2005년 빈티지를 제공했다고 주장했다. 특히 A씨가 사진을 찍으려 하자 그제야 원래 주문한 병을 가져왔다는 사실이 알려지며 ‘고의적인 바꿔치기’ 의혹으로 번졌다.논란이 커지자 모수 측은 공식 SNS를 통해 “정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드렸다”며 사과했다.