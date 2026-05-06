“블랙핑크 지수가 내 물건을 훔쳐” 주장한 해외 디자이너, 결국 내놓은 해명

세줄 요약 벨기에 패션 브랜드 주다심의 디자이너 벤자민 보트만스가 블랙핑크 지수 관련 촬영을 위해 보낸 의상 일부를 6개월째 돌려받지 못했다며 SNS에서 도난을 주장했다. 그러나 그는 후속 영상에서 오해였다고 해명하며, 한국으로 사람을 보내 물품을 회수할 예정이라고 밝혔다. 지수 촬영 의상 반환 지연 논란 제기

디자이너, SNS서 도난 주장 뒤 해명

후속 영상서 오해라며 회수 절차 언급

이미지 확대 “지수도 멧 갈라 왔어요” 블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. 2026.05.05. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 “지수도 멧 갈라 왔어요” 블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. 2026.05.05. AP 뉴시스

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해외 디자이너가 블랙핑크 멤버 지수 측으로부터 의상을 돌려받지 못했다며 “그가 내 물건을 훔쳐갔다”고 주장했다. 이후 해당 디자이너는 ‘오해’였다고 해명했다.벨기에 앤트워프 기반 패션 브랜드 주다심(JUDASIM)을 이끄는 디자이너 벤자민 보트만스는 최근 소셜미디어(SNS)에 올린 영상에서 지수 관련 앨범 표지 촬영을 위해 한국에 의상을 보냈으나 일부가 장기간 반환되지 않았다고 했다.그는 “지수가 내 물건을 훔쳐 갔다”면서 “제가 그와 그의 한국 팀에게 앨범 커버 작업을 위해 여러 가지 물품을 보낸 지 벌써 6개월이 지났다”고 했다. 이어 “6개월 전에 그들은 계속해서 작업 날짜를 연기했고, 무슨 일이 일어나고 있는지 몰랐다고 했다. 나는 ‘알았다. 그냥 연기해달라. 하지만 물품이 돌아오면 알려달라’고 했다”고 했다.그러면서 “지난 컬렉션에서 아주 중요한 세 작품인데, 가격도 상당히 비쌌다. 그래서 법적 조치를 취하려고 송장과 계약서를 보냈는데 아무도 답장을 안 했다”며 “누가 좀 정신 차리고 내 물건 좀 돌려줬으면 좋겠다. 이제 더 이상 촬영하고 싶지도 않다. 그냥 물건이나 돌려달라”고 강조했다.보트만스는 이후 올린 후속 영상에서 “방금 모든 게 해결되고 있다는 연락을 받았다”며 “지수에게 물건을 돌려받기 위해 누군가 한국으로 파견될 예정”이라고 밝혔다. 이어 “지수 상황에 대해 모든 것을 명확히 하고 싶다. 나는 실제로 지수를 공격한 적이 없다”며 “팀 누구에게서든 답변받기 위해 지수의 이름을 사용했다. 지수의 이름이 촬영 관련 메일들에 있었다”고 했다.그는 “젊은 디자이너로서 우리는 작품에 많은 시간을 들인다”며 “6개월 동안 답변을 받지 못하고 존중받지 못하는 것은 끔찍하다. 사과하지는 않겠다. 팀 전체가 다음에는 사람들을 더 잘 대하고, 문제가 있으면 알려야 한다”고 했다.