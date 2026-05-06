치킨 1000마리 기부한 김선태, “순살 없냐” 메시지 받았다

유튜버 전향 후 ‘기업 기부’ 선순환

고3에 기부하자 “고2는 안 주냐” 메시지

이미지 확대 유튜버 김선태가 지난 3월 27일 공개한 ‘비비큐 홍보’ 영상을 통해 윤홍근 BBQ 대표로부터 충주 지역 고3 학생들에게 치킨 1000마리 기부를 이끌어냈다. 자료 : 유튜브 ‘김선태’ 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 김선태가 지난 3월 27일 공개한 ‘비비큐 홍보’ 영상을 통해 윤홍근 BBQ 대표로부터 충주 지역 고3 학생들에게 치킨 1000마리 기부를 이끌어냈다. 자료 : 유튜브 ‘김선태’

이미지 확대 유튜버 김선태가 지난 3월 27일 공개한 ‘비비큐 홍보’ 영상을 통해 윤홍근 BBQ 대표로부터 충주 지역 고3 학생들에게 치킨 1000마리 기부를 이끌어낸 뒤 당황스런 메시지를 받았다고 밝혔다. 자료 : 유튜브 ‘침착맨’ 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 김선태가 지난 3월 27일 공개한 ‘비비큐 홍보’ 영상을 통해 윤홍근 BBQ 대표로부터 충주 지역 고3 학생들에게 치킨 1000마리 기부를 이끌어낸 뒤 당황스런 메시지를 받았다고 밝혔다. 자료 : 유튜브 ‘침착맨’

이미지 확대 유튜버 김선태가 지난 3월 27일 공개한 ‘비비큐 홍보’ 영상을 통해 윤홍근 BBQ 대표로부터 충주 지역 고3 학생들에게 치킨 1000마리 기부를 이끌어냈다. 자료 : 유튜브 ‘김선태’ 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 김선태가 지난 3월 27일 공개한 ‘비비큐 홍보’ 영상을 통해 윤홍근 BBQ 대표로부터 충주 지역 고3 학생들에게 치킨 1000마리 기부를 이끌어냈다. 자료 : 유튜브 ‘김선태’

세줄 요약 ‘충주맨’ 김선태가 고3 학생들에게 치킨 1000마리를 기부한 뒤 ‘순살은 없어요?’라는 DM을 받아 당황했다고 털어놨다. 그는 고2 학생의 항의도 있었다며, 기부를 해보니 예상 못 한 반응이 많아 먹먹했다고 말했다. 고3 학생 대상 치킨 1000마리 기부

순살 문의 DM에 김선태 당황

고2 항의까지 겹쳐 먹먹함 토로

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‘충주맨’으로 알려진 유튜버 김선태가 고등학교 3학년 학생들에게 치킨 1000마리를 기부한 뒤 당황스런 메시지를 받은 사실을 털어놓았다.김선태는 지난 5일 침착맨(본명 이병건)의 유튜브 채널에 여행 유튜버 빠니보틀과 함께 출연해 이같은 일화를 공개했다.앞서 김선태는 지난 3월 27일 공개한 ‘비비큐 홍보’ 영상을 통해 BBQ치킨을 홍보했다. 홍보 과정에서 윤홍근 회장을 만난 김선태는 “충주 지역 학생들에게 치킨 1000마리를 기부해달라”고 제안해 이를 성사시켰다.김선태는 당시 상황에 대해 “관내 고3 학생들에게 치킨을 돌렸다”고 입을 열었고, 침착맨은 “모자라다고 말 나온 것 아니냐”고 물었다.김선태는 “그것도 있었는데, (그날 돌린게) 뼈 닭이었다”면서 “(인스타그램으로) DM(다이렉트 메시지)이 왔는데, ‘순살은 없어요?’라고 물었다. 그 질문에 당황했다”고 돌이켰다.침착맨은 “악한 이유는 아니었을 거다. 이왕이면 ‘혹시 순살이 되냐’ 이런 느낌이었을 것”이라면서도 “사실 그렇게 자세하게는 다 해줄 수 없다”고 말했다. 이에 김선태도 “어떻게 (그런 요구를) 다 맞춰주냐”고 덧붙였다.김선태는 이어 “고3들에게 드렸는데, 한 고2 학생이 ‘왜 고2는 안 주냐’며 화를 내는 거다”라며 “제가 한번 (기부를) 해보고 나니 좀 먹먹하더라”고 토로했다.이에 빠니보틀도 “그런 안 좋은 후기만 뾰족 나와서, 잘 가다가 딱 걸리는 것”이라며 “그래서 요즘 초등학교에서 운동회를 안 하고, 승부를 안 가리는 것도 한두 명이 이상하게 이야기하니 나머지가 피해를 보는 것”이라고 지적했다.한편 지난 2월까지 충주시청 공무원으로 근무한 뒤 면직한 김선태는 3월 자신의 채널 ‘김선태’를 개설하고 기업과 지방자치단체 등의 홍보 영상을 올리고 있다.김선태는 기업 홍보와 더불어 충주 지역에 대한 해당 기업의 기부를 이끌어내는 선순환을 이어가고 있다. 모바일 금융 서비스 ‘토스’는 김선태와의 홍보 콘텐츠를 계기로 충주종합사회복지관이 운영하는 고립 위기 가구 발굴 사업인 ‘충주시 나누면’에 후원금 1000만원을 전달했다.또 시몬스와의 홍보 협업을 통해서는 충주시노인복지관에 2600만원 상당의 매트리스를 전달했다. 김선태는 유튜버로 전향한 것에 대해 “돈 벌려고 하는 게 맞다. 그래야 기부도 할 수 있다”면서도 “난 기부천사가 아니다”라며 자신에 대한 과도한 미화를 경계했다.