공항철도, 대한적십자사 ‘인도주의 협력 파트너’ 등재… 지역 나눔 박차

현판식과 함께 학용품 키트 250세트·기부금 500만원 전달… 지역사회 나눔 협력 강화

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이미지 확대 인도주의 협력기관 현판식 행사(왼쪽부터 공항철도 서정훈 기획조정처장, 대한적십자 인천지사 홍성조 사무처장) 닫기 이미지 확대 보기 인도주의 협력기관 현판식 행사(왼쪽부터 공항철도 서정훈 기획조정처장, 대한적십자 인천지사 홍성조 사무처장)

세줄 요약 공항철도가 대한적십자사 인천지사에서 인도주의 협력기관 현판 등재식을 열었다. 학용품 키트 250세트와 기부금 500만원을 전달해 취약계층 아동의 학업과 교육비를 지원하고, 헌혈·빵 만들기 등 사회공헌을 이어가며 지역 나눔을 확대하겠다고 밝혔다. 대한적십자사 인도주의 협력기관 현판 등재

학용품 키트 250세트와 기부금 500만원 전달

취약계층 아동 지원과 지역 나눔 확대 계획

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공항철도(주)가 지난 4월 30일, 대한적십자사 인천지사 서북봉사관에서 ‘인도주의 협력기관’ 현판 등재식을 가졌다고 6일 밝혔다. 이번 등재는 적십자사와의 파트너십을 강화해 지역사회에 실질적인 보탬이 되는 상생 협력을 지속하기 위해 마련됐다.이날 공항철도 직원들은 현장에서 직접 제작한 학용품 12종으로 구성된 학용품 키트 250세트와 기부금 500만원을 전달했다. 해당 물품은 학업 준비에 어려움이 있는 취약계층 아동에게 지원되며, 기부금은 아동 및 청소년의 교육비로 쓰일 계획이다.그동안 공항철도는 헌혈 봉사, 희망 빵 만들기, 요양원 후원 등 다각적인 사회공헌 활동을 전개하며 지역사회와 소통해 왔다. 특히 단순한 지원에 그치지 않고 임직원과 가족이 함께 참여하는 실천형 봉사활동을 통해 지역사회와의 따뜻한 동행을 이어가고 있다.공항철도는 올해도 대한적십자사와의 협력을 바탕으로 나눔 활동을 지속할 계획이다. 지난 3월 창립 25주년을 기념해 컵케이크와 빵을 만들어 지역사회에 전달했으며, 오는 5월에는 가족 참여형 봉사활동, 6월에는 사랑나눔 헌혈 봉사를 진행하는 등 일상 속 나눔 문화를 확산해 나갈 예정이다.한기율 공항철도 미래전략본부장 겸 사회봉사단장은 “공항철도는 지역사회에 도움이 되는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다”며 “이번 대한적십자사 인도주의 협력기관 등재를 계기로 앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.