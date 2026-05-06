달리면 이자 더 붙는다… 최고 연 7%대 ‘운동 적금’ 경쟁

세줄 요약 하나은행이 달리기 기록에 따라 금리를 주는 적금을 출시했고, KB국민은행과 신한은행도 운동 앱과 건강 플랫폼 이용 실적을 우대 조건으로 내세웠다. 최고 연 7%대 금리가 가능하지만 실제 이자는 가입 조건과 납입 한도에 따라 달라진다. 하나은행, 달리기 기록 연계 적금 출시

KB·신한, 운동 앱·플랫폼 실적 우대

최고 연 7%대 금리, 조건 충족 시 적용

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달리기 열풍이 은행권의 적금 상품 설계를 바꾸고 있다. 은행들이 운동 기록이나 건강관리 플랫폼 이용 실적을 우대금리 조건으로 내걸면서, 최고 연 7%대 금리를 제공하는 ‘운동 적금’ 경쟁도 이어지는 모습이다.6일 금융권에 따르면 하나은행은 이날 달리기 기록에 따라 금리 혜택을 제공하는 ‘달려라 하나 적금’을 선보였다. 1년 만기 상품으로 월 1만원 이상 30만원 이하로 가입할 수 있으며, 누적 달리기 거리와 체력인증서 발급 여부, 초대 코드 가입 고객 수 등 우대 조건을 충족하면 최고 연 6.0% 금리가 적용된다. 하나은행은 하나원큐 마이데이터 건강자산관리 서비스를 통해 누적 달리기 거리를 측정한다.KB국민은행과 신한은행도 운동 기록과 거래 조건을 우대금리 기준으로 내세웠다. KB국민은행은 지난달 KB스타뱅킹 러닝 서비스 ‘달리자’와 연계한 ‘KB달리자적금’을 20만좌 한도로 출시했다. 매월 달린 거리와 KB모임통장 이용 조건 등을 충족하면 최고 연 7.2% 금리를 받을 수 있다. 신한은행은 지난 2월 건강 플랫폼 ‘신한 50+ 걸어요’·‘신한 20+ 뛰어요’와 연계한 ‘신한 운동화 적금’을 출시했다. 건강 플랫폼 가입 여부와 카드 발급·결제 실적 등에 따라 최고 연 7.5% 금리가 적용된다.최고금리는 조건부로 적용된다. 고객이 실제 받을 수 있는 이자는 누적 달리기 거리, 건강 플랫폼 가입 여부, 모임통장·카드 실적 등 상품별 우대 조건과 납입 한도에 따라 달라진다.은행권의 운동 연계 적금은 고객 입장에서는 건강관리와 금리 혜택을 함께 얻을 수 있다는 점에서 관심을 끈다. 은행 입장에서는 앱 접속 빈도와 헬스케어 서비스 접점을 늘릴 수 있다. 은행권 관계자는 “운동 기록을 금융 혜택과 연결하면 고객 참여를 높이고 생활금융 접점을 넓히는 효과가 있다”고 설명했다.