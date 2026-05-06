“작업 가기전 몸 좀 풀자”…보스턴다이내믹스, 기계체조하는 ‘아틀라스’ 공개

아틀라스 개발형 모델 작동 공개는 처음

정밀 제어 및 실제 제조 현장 능력 입증

이미지 확대 보스턴다이내믹스가 5일(현지시간) 자사 유튜브 채널을 통해 공개한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 기계 체조 동작을 담은 쇼츠 영상.

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보스턴다이내믹스가 5일(현지시간) 자사 유튜브 채널을 통해 공개한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 기계 체조 동작을 담은 쇼츠 영상 보스턴다이내믹스 유튜브 채널 닫기 이미지 확대 보기 보스턴다이내믹스가 5일(현지시간) 자사 유튜브 채널을 통해 공개한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 기계 체조 동작을 담은 쇼츠 영상 보스턴다이내믹스 유튜브 채널

세줄 요약 보스턴다이내믹스가 휴머노이드 로봇 아틀라스의 기계체조 영상을 공개했다. 물구나무와 L-시트 동작으로 유연성과 균형 제어를 입증했고, 강화학습 기반 전신 제어 기술도 확인됐다. 개발형 모델의 실제 작동 공개로 산업 현장 투입 기대가 커졌다. 아틀라스 기계체조 영상 공개, 유연성 입증

물구나무·L-시트로 균형 제어 능력 과시

강화학습 기반 전신 제어, 현장 투입 기대

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현대자동차그룹의 로봇 계열사 보스턴 다이내믹스가 5일(현지시간) 자사 유튜브 채널에 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’(Atlas)의 기계체조 동작을 담은 쇼츠 영상을 공개해 유연성과 정밀 제어 능력을 입증했다. 그동안 베일에 싸여 있던 아틀라스 ‘개발형 모델’이 실제로 작동하는 모습을 처음으로 선보였다는 점에서 아틀라스가 연구실을 벗어나 실제 산업 현장으로 나갈 준비가 됐음을 의미한다.보스턴 다이내믹스가 공개한 영상 속 아틀라스는 물구나무 자세로 시작해, 두 손만으로 전신의 무게를 지탱하며 몸을 수평으로 유지하는 기술적인 동작을 선보였다. 이어 몸을 뒤집어 두 손으로 체중을 견디며 다리를 앞으로 뻗는 ‘L-시트’(L-sit) 자세를 약 5초간 안정적으로 유지한 뒤, 흐트러짐 없이 정자세로 일어선다.이같은 일련의 동작은 단순한 반복 운동이 아니다. 극히 좁은 접지 면적인 양손만으로 전신 무게를 지탱하면서 상체와 코어, 팔 관절을 동시에 정밀하게 제어해야 하는 기술의 집약체다. 이는 보스턴 다이내믹스의 균형 잡기 및 자세 제어 기술이 이미 독보적인 수준에 도달했음을 보여준다.이번 아틀라스의 움직임에는 ‘강화학습 기반 전신 제어 기술’이 적용됐다. 로봇이 시뮬레이션과 반복적인 시행착오를 통해 스스로 최적의 움직임과 균형 전략을 학습하는 방식이다. 이 기술 덕분에 아틀라스는 복잡한 자세 전환 과정에서도 사람처럼 유연하고 자연스러운 움직임을 구현할 수 있게 됐다.주목할 점은 몸통 측면에 ‘001’이라는 일련번호가 새겨진 이 모델이 기존의 연구용 모델이 아닌, 실제 현장 투입을 목적으로 한 ‘개발형 모델’이라는 점이다. 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 구동되지 않는 상태로 전시돼 궁금증을 자아냈던 바로 그 모델이 실제 작동하는 모습을 처음으로 드러낸 것이다.보스턴 다이내믹스는 이번 영상을 통해 아틀라스가 제조 현장의 비정형 작업이나 무거운 물체를 들고 이동하는 등 고난도 공정을 수행할 수 있는 충분한 역량을 갖췄음을 증명했다.아틀라스 개발형 모델은 자율적 학습 능력과 다양한 환경에 대응하는 유연성을 바탕으로 실제 제조 현장의 효율성을 극대화할 것으로 기대를 모으고 있다. 현대차그룹은 2028년부터 미국 조지아주의 신공장인 ‘메타플랜트 아메리카’(HMGMA)에 아틀라스를 투입, 공정 단위별 검증을 거쳐 본격적인 실전 활용에 나설 계획이다.