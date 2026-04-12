[속보] 밴스 “이란과 합의 도달 못해, 美로 복귀”…이란 매체도 “합의 도달 못해”

이란 매체도 “미국과 협상 종료…합의 도달 못해”

이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 휴전 협상을 앞두고 11일(현지시간) 중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 회담하고 있다. 2026.4.11 이슬라마바드 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 휴전 협상을 앞두고 11일(현지시간) 중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 회담하고 있다. 2026.4.11 이슬라마바드 로이터 연합뉴스

이미지 확대 이란 대표단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 미국 대표단과의 휴전 협상을 앞두고 11일(현지시간) 중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 회담하고 있다. 2026.4.11 이슬라마바드 UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 대표단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 미국 대표단과의 휴전 협상을 앞두고 11일(현지시간) 중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 회담하고 있다. 2026.4.11 이슬라마바드 UPI 연합뉴스

이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 이란 대표단과의 협상이 끝난 후 기자회견하고 있다. 2026.4.12 이슬라마바드 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 JD 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 이란 대표단과의 협상이 끝난 후 기자회견하고 있다. 2026.4.12 이슬라마바드 AP 연합뉴스

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전쟁 종식 협상을 위해 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 대좌한 미국과 이란 대표단이 21시간 마라톤 협상에도 합의를 도출하지 못했다.미국 대표단을 이끈 JD 밴스 미국 부통령은 12일(현지시간) 이슬라마바드 세레나 호텔에서 기자회견을 통해 이란과 협상에 도달하지 못했으며, 합의 타결 없이 미국으로 귀환한다고 밝혔다.밴스 부통령은 이란과 21시간 동안 협상하며 이란에 미국의 ‘레드라인’을 매우 명확하게 밝혔으나 이란이 미국의 요구를 받아들이지 않았다고 설명했다.이는 12일 회담을 속개한다는 이란 측 발표와 상반되는 내용이다. 밴스 부통령이 기자회견을 한 시점은 파키스탄 현지 시간으로 12일 새벽 6시 30분쯤이다.밴스 부통령은 미국이 유연성을 보였지만 이란은 핵무기를 개발하지 않겠다는 의지를 보여주지 않았다고 지적했다.앞서 미국 대표단은 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 이끄는 이란 대표단과 파키스탄을 중재자로 한 3자 형식의 밤샘 협상을 벌였으나, 호르무즈 해협 개방 문제와 이란의 핵보유 금지, 레바논 휴전 등에서 합의점을 찾지 못했다.이와 관련해 이란 국영 매체도 “미국과 협상이 종료됐으며, 합의에 도달하지 못했다”라고 전했다.