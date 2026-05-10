“힙합? 발라드? 의리야 노래를 불러!”…이범호 감독이 조언한 이유는

마운드 위 심리 안정 위해 당부

“그런 좌완 없다…잘 던졌으면”

롯데전 2연승 KIA 싹쓸이 도전

이미지 확대 이의리. KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 이의리. KIA 타이거즈 제공

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이범호 KIA 타이거즈 감독이 이의리에게 마운드에서 노래하라는 수상한 주문을 넣었다. 무슨 사연일까.이의리를 10일 부산 사직구장에서 열리는 2026 KBO리그 KIA와 롯데 자이언츠의 경기에 선발 등판한다. 이날 등판 전까지 1승 3패 평균자책점 8.53의 성적을 내는 만큼 이의리로서는 호투가 절실하다. 성적이 워낙 좋지 않다 보니 이번 경기까지 잘 던지지 못하면 KIA의 고민도 깊어질 수밖에 없다.이 감독은 경기를 앞두고 “의리한테 마운드에서 고민하지 말고 노래 부르면서 던져라”고 당부했다고 밝혔다. 스트라이크가 안 들어가면 머릿속에 생각이 복잡해지는 이의리를 위한 조언이다. 이 감독은 “왜 못 던진 것 같냐고 물어보니 볼 던지면 ‘또 볼 던지면 어떡하지’ 생각한다더라”면서 “그러면 노래를 부르든지 중얼거리며 던지든지 해보라고 했다”고 말했다.이 감독은 “이건 기술이 아니라 심리”라고 단언했다. 너무 차분하고 착하게만 던지는 이의리가 독해져야 할 필요가 있다는 게 그의 분석이다.이런 성향을 잘 알기에 이 감독은 “댄스곡은 잘 안 들을 것 같다”고 농담했다. 발라드 아니면 힙합이 취향일 것이라고 봤다. 이 감독은 “다른 생각 안 하게 껌을 씹고 던져보라고 할까”라고도 덧붙였다. 어차피 타자들에게 피해를 주는 것도 아니니 적극적으로 독려했다고 한다.전날 롯데 선발로 나선 김진욱이 호투한 것도 이 감독이 기대하는 요소다. 2002년생 동갑내기인 두 사람은 데뷔 초반 이의리가 앞서 나가며 희비가 엇갈렸지만 올해는 정반대다. 김진욱은 평균자책점 2.53으로 전체 4위, 국내 선발 중 1위다. 전날 경기에서도 7과3분의1이닝 2실점으로 호투했다.이 감독은 “동기니까 자극받지 않을까 생각한다”면서 “오늘 잘 던지고 싶은 생각이 있을 것 같은데 그 기분대로 잘 던져줘서 웃는 하루를 보냈으면 좋겠다”고 소망했다. 구름 한 점 없는 화창한 날씨처럼 이의리가 쾌청한 투구를 선보였으면 하는 게 이 감독의 바람이다.‘오늘이 마지막 선발 기회인가’라는 질문에 이 감독은 “마지막은 아니다”라며 “선수에게 그런 부담을 주고 싶지는 않다”고 말했다. 이어 “그 정도 스피드로 던질 수 있는 좌완을 찾는 게 굉장히 어렵다”면서 “오늘 못 던지면 한 번 쉬었다 정비하고 던지면 된다. 크게 부담 안 가져도 될 것 같다”고 덧붙였다. 아직 어린 선수인 만큼 성장을 위해 지혜로운 육성 방안이 필요하다.이번 시리즈에서 KIA는 뒷심을 발휘하며 2연승을 거뒀다. 이날까지 이기면 시리즈를 싹쓸이하게 된다. KIA는 박재현(좌익수)-박상준(우익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-아데를린 로드리게스(1루수)-김호령(중견수)-제리드 데일(2루수)-김태군(포수)-김규성(유격수)으로 이어지는 라인업을 구성했다.부산 류재민 기자