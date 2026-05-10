“웰컴 강원”…강원관광재단, 해외 세일즈 박차

미·일·대만 관광객 유치전

여행사들과 협력체계 구축

이미지 확대 강원관광재단은 지난달 28~30일 미국 샌프란시스코와 댈러스에서 열린 미국 B2B K-관광 로드쇼에 참가해 강원 관광상품을 홍보했다. 강원관광재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원관광재단은 지난달 28~30일 미국 샌프란시스코와 댈러스에서 열린 미국 B2B K-관광 로드쇼에 참가해 강원 관광상품을 홍보했다. 강원관광재단 제공

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강원관광재단이 2026 강원 방문의 해를 맞아 해외 관광시장 공략에 박차를 가하고 있다.재단은 지난달 28~30일 미국 샌프란시스코와 댈러스에서 열린 미국 B2B K-관광 로드쇼에 참가했다고 10일 밝혔다. 재단은 로드쇼에서 프레젠테이션을 통해 강원 관광 콘텐츠를 알렸고, 현지 관광업체에 관광 상품을 제안하기도 했다.재단이 미국에서 홍보마케팅 활동을 벌인 것은 2020년 설립 이후 처음이다. 재단은 이번 로드쇼를 계기로 그동안 아시아권에 국한했던 해외 홍보마케팅 타깃을 미주로 넓힐 방침이다. 재단 관계자는 “미국은 방한 관광객의 체류 기간이 길고 소비 지출이 높은 고부가가치 시장이자 강원 관광의 세계화를 위해 반드시 선점해야 할 전략적 요충지다”고 말했다.앞선 지난달 중순에는 대만 여행사 임직원을 원주로 초청해 팸투어를 진행했다. 재단은 팸투어에서 오크밸리, 한지테마파크, 소금산 그랜드밸리와 막국수, 옹심이, 순두부 등 체험·미식 관광상품을 집중적으로 홍보했다.지난달 초에는 일본 오사카와 도쿄에서 열린 K-관광 로드쇼에 참가해 춘천 닭갈비·막국수, 강릉 커피거리, 횡성 한우 등 지역별 대표 먹거리를 바탕으로 한 여행 코스를 알렸고, 현지 여행사, 항공사와 맞춤형 강원 관광상품 개발을 논의하기도 했다.지난 3월에는 서울에서 강원국제트래블마트를 열고 국내 여행사 60여 곳과 해외 관광객 확대를 위한 협력체계를 구축했다.최성현 재단 대표이사는 “여러 홍보마케팅을 통해 강원 관광의 경쟁력을 높여 나가고 있다”며 “강원 방문의 해와 연계한 맞춤형 전략으로 시장을 다변화하고 있다”고 말했다.