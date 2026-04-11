[속보] “美 밴스 부통령, 파키스탄 샤리프 총리와 회담”

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[속보] “美 밴스 부통령, 파키스탄 샤리프 총리와 회담”

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-04-11 19:09
수정 2026-04-11 19:09
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JD 밴스 미국 부통령. AP 연합뉴스
JD 밴스 미국 부통령. AP 연합뉴스


[속보] “美 밴스 부통령, 파키스탄 샤리프 총리와 회담”

김성은 기자
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