국제 [속보] “美 밴스 부통령, 파키스탄 샤리프 총리와 회담” 김성은 기자 입력 2026-04-11 19:09 수정 2026-04-11 19:09 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/2026/04/11/20260411500043 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 JD 밴스 미국 부통령. AP 연합뉴스 [속보] “美 밴스 부통령, 파키스탄 샤리프 총리와 회담” 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 미국의 밴스 부통령이 회담한 상대방은? 파키스탄 총리 인도 총리