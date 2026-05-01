“남편으로서 대단하고 자랑스럽다”…정용진, 아내 ‘외조’ 소감

세줄 요약 정용진 신세계그룹 회장이 아내 한지희씨의 앨범 발매 콘서트 현장을 찾아 공개적으로 응원했다. 그는 도이치 그라모폰에서 한국인 플루티스트 최초로 앨범을 낸 아내를 두고 남편으로서 대단하고 자랑스럽다고 전했다. 정용진 회장, 아내 콘서트 현장 참석

도이치 그라모폰 첫 한국인 플루티스트 앨범

SNS로 남편의 자랑과 응원 메시지

이미지 확대 정용진 신세계그룹 회장과 배우자 한지희씨. 데일리패션뉴스 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 정용진 신세계그룹 회장과 배우자 한지희씨. 데일리패션뉴스 인스타그램 캡처

이미지 확대 정용진 신세계그룹 회장이 29일 오후 서울 송파구 잠실 롯데콘서트홀에서 열린 부인 한지희씨의 데뷔 앨범 발매 콘서트에 참석해 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어와 인사를 나누고 있다. 2026.04.29. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정용진 신세계그룹 회장이 29일 오후 서울 송파구 잠실 롯데콘서트홀에서 열린 부인 한지희씨의 데뷔 앨범 발매 콘서트에 참석해 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어와 인사를 나누고 있다. 2026.04.29. 뉴시스

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정용진 신세계그룹 회장이 플루티스트인 배우자 한지희씨의 앨범 발매 콘서트 현장을 찾아 공개적으로 응원하며 남편 역할을 톡톡히 해냈다.1일 업계에 따르면 정 회장은 지난달 29일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 ‘한지희 도이치 그라모폰 앨범 발매 콘서트’에 참석했다.이번 콘서트는 한국인 플루티스트로는 처음으로 세계적 클래식 레이블인 도이치 그라모폰에서 앨범을 발매한 것을 기념해 마련된 자리다. 공연은 플루티스트인 한씨와 피아니스트 랑랑, SM 클래식타운 오케스트라와의 협연으로 진행됐다.정 회장은 하늘색 줄무늬 셔츠에 타이는 매지 않은 남색 정장을 착용한 정 회장은 밀려오는 방문객들을 분주하게 맞이했다.이날 콘서트에는 백종원 더본코리아 대표를 비롯해 배우 장동건·고소영 부부·이민정·마동석, 가수 민호(샤이니)·조째즈, 야구선수 추신수와 부인 하원미, 스타 셰프 손종원 등이 참석했다. 정 회장의 동생 정유경 신세계 회장과 그의 남편 문성욱 신세계라이브쇼핑 대표도 자리했다. 특히 정 회장과 각별한 사이로 알려진 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어도 참석해 눈길을 끌었다.정 회장은 공연이 끝난 뒤 데일리패션뉴스 소셜미디어(SNS)를 통해 “누구보다 가까이서 지켜봐 온 사람으로서 오늘 이 자리가 감격스럽다”며 “120년 역사의 도이치 그라모폰에서 한국인 플루티스트 최초로 앨범을 발매한 제 아내 한지희, 남편으로서 대단하고 자랑스럽다. 앞으로 더 많은 분이 한지희의 음악과 클래식을 사랑해 주셨으면 하는 바람이다”고 전했다.한씨 역시 “처음 인사드린다. 오늘 앨범 발매 콘서트를 했다”며 “오늘 연주한 친구들은 세계적인 피아니스트 랑랑, 김선욱이다. 우리나라에 좋은 콘텐츠가 많지만 클래식 연주자들도 많이 사랑해 주시고 응원해 주시면 감사하겠다”고 밝혔다.한씨는 이날 공연 말미 찬송가를 연주했고, 배경 자막에는 ‘언제나 지지하고 응원하는 YJ(정용진 회장)에 감사한다’는 문구가 담겼다. 이어 공개된 ‘스페셜 땡스투’ 명단에서도 가장 첫 줄에 ‘YJ’를 올리며 남편에 대한 애정을 드러냈다.