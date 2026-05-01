“차별 완화로는 부족”… 비정규직 노동자들 ‘공정수당 철회’ 촉구

노동절 맞아 화물연대 조합원 추모 행진

이미지 확대 비정규직 이제그만 공동투쟁이 1일 서울 종로구에서 행진하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 비정규직 이제그만 공동투쟁이 1일 서울 종로구에서 행진하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 비정규직 노동자들이 정부의 ‘공정수당’ 도입 철회를 촉구했다. 이들은 수당이 비정규직 제도를 구조적으로 고착시키는 시혜적 정책이라고 비판했다. 차별을 조금 완화하는 방식으로는 문제를 해결할 수 없고, 모든 노동자에게 근로기준법을 적용하는 근본 대책이 필요하다고 강조했다. 공정수당 도입 철회 촉구

비정규직 제도 고착 비판

근본 대책 마련 요구

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비정규직 노동자들이 1일 정부의 ‘비정규직 공정수당’ 도입 철회를 촉구했다.비정규직 노동단체 ‘비정규직 이제그만 공동투쟁’은 이날 서울 종로구 전태일다리(전태일 동상 앞)에서 기자회견을 열고 “공정수당은 비정규직 제도를 구조적으로 고착시키는 시혜적 정책”이라고 비판했다.정부가 비정규직 처우 개선 대책으로 내놓은 공정수당은 1년 미만 기간제 노동자에게 추가 수당을 지급해 고용 불안을 보상하는 제도다.차헌호 공동소집권자는 “차별을 조금 완화한다고 해서 차별 자체가 사라지는 것은 아니다”라며 “비정규직 문제를 근본적으로 해결할 대책이 필요하다”고 강조했다.이날 기자회견에는 한국마루노동조합, 쿠팡 물류센터 산재 사망 피해자인 고 장덕준씨의 모친 박미숙씨, 세종호텔지부 조합원 등 경찰 비공식 추산 150명이 참석했다.이들은 기자회견에 앞서 화물차에 치여 숨진 화물연대 조합원을 추모한 뒤 “모든 노동자에게 근로기준법을 적용하라” 등의 구호를 외쳤다. 이어 숨진 조합원의 영정 사진을 들고 동화면세점까지 행진했다.한편 이날 전태일재단은 고용노동부 등과 함께 청계광장에서 ‘모두의 노동절 거리축제’를 열었다. 경찰 비공식 추산 700~800명이 청계광장에서 전태일기념관을 거쳐 평화시장까지 약 5.1㎞를 행진했다.