현대차 블루멤버스 포인트, 가족이 함께 모으고 나눠쓴다

세줄 요약 현대차가 블루멤버스에 가족 단위 회원 제도인 패밀리 멤버십을 도입했다. 가족 구성원이 포인트를 함께 적립하고 공유해 차량 구매, 정비, 주유, 쇼핑, 외식 등에서 함께 쓸 수 있다. 최대 8명까지 참여할 수 있다. 블루멤버스 가족형 멤버십 신설

포인트 적립·공유, 제휴처 사용 확대

최대 8명 참여, 출시 기념 이벤트

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현대자동차는 1일 포인트 기반 멤버십 ‘블루멤버스’에 가족 단위 회원 제도인 ‘패밀리 멤버십’을 신설한다고 밝혔다.블루멤버스는 차량 구매·정비는 물론 주유, 쇼핑, 외식 등 다양한 제휴처에서 포인트를 현금처럼 사용할 수 있는 서비스로, 기존에는 개인 단위로 운영했다. 이번 개편으로 가족 구성원이 포인트를 함께 적립·공유하고 혜택을 함께 누릴 수 있게 됐다.가입하려면 가족 대표 회원이 현대닷컴에서 가족 그룹을 생성한 뒤 가족 구성원이 보낸 신청을 수락하면 된다. 차량 보유 여부와 관계없이 배우자, 직계 존·비속, 형제·자매 등 최대 8명까지 참여할 수 있다.현대차는 이날부터 7월 31일까지 패밀리 멤버십 출시 기념 이벤트를 운영한다. 기간 내 대표자 포함 2명 이상의 구성원이 패밀리 멤버십에 가입하면 최대 100만 블루멤버스 포인트를 추첨 지급하고, 구성원 간 포인트를 공유한 가족에게는 제주 해비치 호텔 숙박권, 안토 리조트 숙박권, 테마파크 입장권 등 다양한 경품을 추첨 제공한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 현대닷컴에서 확인할 수 있다.