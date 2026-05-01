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현대차 블루멤버스 포인트, 가족이 함께 모으고 나눠쓴다

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-05-01 15:03
수정 2026-05-01 15:03
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세줄 요약
  • 블루멤버스 가족형 멤버십 신설
  • 포인트 적립·공유, 제휴처 사용 확대
  • 최대 8명 참여, 출시 기념 이벤트
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현대자동차 제공
현대자동차 제공


현대자동차는 1일 포인트 기반 멤버십 ‘블루멤버스’에 가족 단위 회원 제도인 ‘패밀리 멤버십’을 신설한다고 밝혔다.

블루멤버스는 차량 구매·정비는 물론 주유, 쇼핑, 외식 등 다양한 제휴처에서 포인트를 현금처럼 사용할 수 있는 서비스로, 기존에는 개인 단위로 운영했다. 이번 개편으로 가족 구성원이 포인트를 함께 적립·공유하고 혜택을 함께 누릴 수 있게 됐다.

가입하려면 가족 대표 회원이 현대닷컴에서 가족 그룹을 생성한 뒤 가족 구성원이 보낸 신청을 수락하면 된다. 차량 보유 여부와 관계없이 배우자, 직계 존·비속, 형제·자매 등 최대 8명까지 참여할 수 있다.

현대차는 이날부터 7월 31일까지 패밀리 멤버십 출시 기념 이벤트를 운영한다. 기간 내 대표자 포함 2명 이상의 구성원이 패밀리 멤버십에 가입하면 최대 100만 블루멤버스 포인트를 추첨 지급하고, 구성원 간 포인트를 공유한 가족에게는 제주 해비치 호텔 숙박권, 안토 리조트 숙박권, 테마파크 입장권 등 다양한 경품을 추첨 제공한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 현대닷컴에서 확인할 수 있다.

하종훈 기자
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