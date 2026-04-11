“美협상단, 파키스탄 이슬라마바드에 도착”…협상 개시여부 촉각

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JD 밴스 미국 부통령이 4일(현지시간) 워싱턴 DC.국무부 청사에서 열린 핵심 광물 장관급 회의에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스
JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 협상 대표단이 이란 측과의 종전 협상을 위해 파키스탄 수도 이스라마바드에 도착했다고 로이터통신이 11일(현지시간) 보도했다.
미국 대표단에는 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동특사 등이 포함됐다. 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관이 이끄는 대표단이 이미 이슬라마바드에 도착했다.
양측은 이날 첫 대면 협상을 개시한다. 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 대(對)이란 공습으로 전쟁이 시작된 뒤 6주 만이다. 이번 회담의 핵심 의제는 호르무즈 해협 완전 재개방, 이란 핵 프로그램 폐기·미사일 능력 제한, 대이란 제재 완화 여부 등이 될 것으로 보인다.
앞서 밴스 부통령은 전날 워싱턴 DC 인근 앤드루스 합동기지에서 파키스탄으로 출발하기 전 기자들에게 “협상을 기대하고 있다. 긍정적인 회담이 될 것으로 생각한다”고 밝혔다.
강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해
서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘, 강서2)은 지난 9일 여의도공원 문화의 마당에서 열린 ‘2026 동행서울 누리축제’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울려 즐기는 화합의 장을 함께했다. 이번 행사는 서울시지체장애인협회와 서울시 24개 장애인 관련 단체가 함께 참여한 가운데, 장애에 대한 이해를 높이고 시민과 함께하는 공감의 장으로 마련됐다. 특히 장애인 복지 유공자 시상식과 함께 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 진행되어 의미를 더했다. 이날 개막식에서는 이용호 서울시지체장애인협회장의 개회사에 이어 장애인 복지 유공자에 대한 시상이 이뤄졌으며, 오세훈 서울시장의 기념사와 황재연 한국지체장애인협회장의 축사 등이 이어지며 행사의 취지를 한층 강조했다. 행사장에는 교육·문화·기술·일자리 등 4개 분야를 중심으로 총 54개의 체험 및 전시 부스가 운영됐으며, 시각장애인 스포츠 체험, 수어 교육, 보조공학기기 체험 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련되어 눈길을 끌었다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 많은 시민이 행사장을 찾아 장애에 대한 이해와 공감의 폭을 넓혔다. 강 의원은 “이번 축제는 단순한 행사를 넘어, 장애에
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밴스 부통령은 “미국 대통령이 언급했듯이 만약 이란 측이 성실하게 협상에 임할 의지가 있다면 우리는 분명히 손을 내밀 준비가 돼 있다”면서도 “하지만 그들이 우리를 가지고 놀려고 한다면, 이번 협상단이 그리 호락호락하지 않다는 것을 깨닫게 될 것”이라고 강조했다.
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