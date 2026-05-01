“이런 ‘줄무늬 옷’ 입으면 제일 날씬해 보여요”…241명 실험 결과 깜짝 ‘반전’

세줄 요약 대만 연구팀이 세로 줄무늬가 날씬해 보인다는 오랜 통념을 뒤집었다. 241명에게 다양한 줄무늬 상의 사진을 보여준 결과, 얇은 가로 펜슬 스트라이프가 가장 날씬한 실루엣을 만든 것으로 평가됐다. 줄무늬의 간격과 유형도 영향이 있었다. 세로 줄무늬 날씬 통념, 대만 연구로 반박

241명 실험서 얇은 가로 펜슬 스트라이프 우세

줄무늬 방향·간격·유형 따라 효과 차이

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이미지 확대 대만 국립윈린과학기술대학교 연구팀이 241명을 대상으로 실험한 결과, 가는 가로 줄무늬 상의가 가장 날씬해 보이는 것으로 나타났다. 학술지 ‘아이-퍼셉션’ 닫기 이미지 확대 보기 대만 국립윈린과학기술대학교 연구팀이 241명을 대상으로 실험한 결과, 가는 가로 줄무늬 상의가 가장 날씬해 보이는 것으로 나타났다. 학술지 ‘아이-퍼셉션’

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날씬해 보이려면 ‘세로’ 줄무늬 옷을 입어야 한다는 오랜 통념이 과학적으로 반박됐다. 대만 연구팀이 실험한 결과, 실제로는 얇은 ‘가로’ 줄무늬가 가장 날씬한 실루엣을 만드는 것으로 나타났다.1일 데일리메일 보도에 따르면, 대만 국립윈린과학기술대학교 연구팀은 세로 줄무늬가 키를 크고 날씬하게 보이게 한다는 속설이 잘못됐다는 연구 결과를 발표했다. 학술지 ‘아이-퍼셉션’에 실린 이번 연구 논문에서 오히려 얇은 가로 줄무늬 옷이 가장 날씬해 보이는 효과를 낸다는 사실이 밝혀졌다.연구팀은 241명을 모집해 다양한 줄무늬 상의를 입은 여성 사진을 보여줬다. 참가자들은 각 사진 속 모델이 얼마나 날씬해 보이는지 평가했다.첫 번째 실험에서는 가로 줄무늬 상의만, 두 번째는 세로 줄무늬 상의만 제시했다. 세 번째 실험에서는 가로와 세로를 직접 비교했다.그러자 가늘고 얇은 가로 펜슬 스트라이프 줄무늬 상의가 가장 날씬해 보이는 것으로 나타났다. 연구팀은 “소매 유무와 관계 없이 가로 펜슬 스트라이프가 착용자를 더 날씬하게 보이게 한다는 데 참가자들이 일반적으로 동의했다”고 설명했다.그렇다고 모든 세로 줄무늬가 불리한 것은 아니다. 동일한 간격의 세로 줄무늬 상의 역시 체형을 날씬하게 보이게 하는 효과가 있는 것으로 나타났다.연구팀은 “가로 줄무늬만 날씬해 보인다는 의미는 아니다”라며 “줄무늬 옷이 날씬해 보이는 효과는 줄무늬의 방향과 유형, 간격에 따라 달라진다”고 전했다.