美-이란 협상 첫날 14시간 마라톤 회담...호르무즈 통제권 놓고 이견

이미지 확대 파키스탄 정부 관계자들이 11일(현지시간) 자국 수도 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 협상 장소에 도착하고 있다. 이슬라마바드 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 파키스탄 정부 관계자들이 11일(현지시간) 자국 수도 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 협상 장소에 도착하고 있다. 이슬라마바드 로이터 연합뉴스

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미국과 이란이 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 11~12일 첫 대면 협상을 진행했지만 결론을 내지 못했다. 호르무즈 해협 통제권을 놓고 이견이 지속된 것으로 알려졌다.미국 주요 언론에 따르면 미국과 이란은 파키스탄 현지시간으로 11일 오후 5시 30분 협상을 시작해 다음날 새벽 회담을 마쳤다. 이란 정부는 소셜미디어(SNS)를 통해 “파키스탄의 중재 하에 진행된 미국과 이란 간 회담이 14시간만에 종료됐다”며 “일부 이견이 남았지만 협상은 계속될 것”이라고 밝혔다. 양측은 12일 협상을 속개할 예정이다.미 CNN방송은 파키스탄 소식통을 인용해 “회담은 전반적으로 긍정적이었지만, 미국이 토요일 기뢰 제거 작전을 시작했다고 밝힌 중요한 해상 통로인 호르무즈 해협의 통제권을 놓고 교착 상태가 지속되고 있다”고 보도했다. 뉴욕타임스(NYT)도 “협상에 정통한 이란 고위 관리 두 명에 따르면 이란이 전쟁 초기에 폐쇄한 경제적으로 중요한 해상 통로인 호르무즈 해협의 통제권 문제가 여전히 쟁점”이라고 전했다.미국은 JD 밴스 부통령을 대표로 하는 협상단을 파견했으며 이란은 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장이 대표단을 이끌었다. 이란 대표단들은 희생자 애도 표시로 모두 검은 정장을 착용했다.트럼프 대통령은 앞서 이날 사저가 있는 미 플로리다주로 떠나기 전 백악관에서 취재진을 만나 “우리는 이란과 매우 심도 있게 협상을 하고 있다”며 “타결이 될 수도 있고 안 될 수도 있다”고 말했다. 그는 이어 “이란과 합의가 되는지는 내게 상관 없다. 어떤 일이 있더라도 우리가 이긴 것”이라며 대이란 군사작전의 성과를 강조했다.트럼프 대통령은 트루스소셜 게시물에선 이란전쟁에 대한 언론의 비판적 보도를 비난하다가 “우리는 중국, 일본, 한국, 프랑스, 독일과 다른 여러 나라를 포함한 전세계의 국가를 위해 호르무즈 해협 정리 작업을 지금 시작하고 있다”고 밝혔다. 그는 “놀랍게도 그들은 이 작업을 스스로 해낼 용기나 의지가 없다”면서 “하지만 아주 흥미롭게도 많은 나라에서 빈 유조선이 석유를 채우러 미국으로 오고 있다”고 덧붙였다.