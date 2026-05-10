‘오리양’<올리브영> 가방 들고 크룽지 먹고…日 달군 케이콘재팬2026

이미지 확대 지난 8일 ‘케이콘 재팬 2026’이 열린 일본 지바현 마쿠하리 멧세 비비고 부스 앞이 관람객들로 북적이고 있다. CJ ENM 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 ‘케이콘 재팬 2026’이 열린 일본 지바현 마쿠하리 멧세 비비고 부스 앞이 관람객들로 북적이고 있다. CJ ENM 제공

이미지 확대 지난 8일 ‘케이콘 재팬 2026’이 열린 지바현 마쿠하리 멧세 올리브영관이 관람객들로 북적이고 있다. 지바 명희진 특파원 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 ‘케이콘 재팬 2026’이 열린 지바현 마쿠하리 멧세 올리브영관이 관람객들로 북적이고 있다. 지바 명희진 특파원

이미지 확대 지난 8일 ‘케이콘 재팬 2026’이 열린 지바현 마쿠하리 멧세 K푸드존을 가득채운 관람객들. 지바 명희진 특파원 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 ‘케이콘 재팬 2026’이 열린 지바현 마쿠하리 멧세 K푸드존을 가득채운 관람객들. 지바 명희진 특파원

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“K뷰티는 메이크업 트렌드 변화가 빨라 재밌어요.”지난 8일 ‘케이콘 재팬 2026’이 열린 일본 지바현 마쿠하리 멧세 올리브영 부스 앞에서 만난 직장인 스즈키(32)는 “‘오리양’(올리브영)을 모르는 일본 젊은 층은 거의 없을 것”이라며 이렇게 말했다. 그의 어깨에는 올리브영 로고가 큼지막하게 새겨진 굿즈 가방이 걸려 있었다.케이콘은 CJ ENM의 대표 K컬처 페스티벌이다. 2012년 미국 어바인을 시작으로 아시아와 유럽, 중동 등 세계 각지에서 열려왔다. 누적 방문객은 약 223만명. 특히 케이콘 재팬은 매년 10만명 이상이 찾는 대표 행사로 자리 잡았다. 올해도 평균 1만6000엔(약 15만원) 수준의 주말 티켓은 모두 매진됐다.현장에서 본 케이콘 재팬은 공연과 소비, 체험이 결합된 복합 한류 플랫폼에 완전히 자리잡은 모습이었다. ‘서울을 걷는다’를 주제로 꾸며진 행사장 곳곳에는 홍대와 성수동, 청계천 등 일본 젊은 층이 실제 서울 여행에서 자주 찾는 장소 분위기가 구현됐다.올해는 올리브영 대표 행사인 ‘올리브영 페스타’가 처음 도입돼 눈길을 끌었다. 행사장 안 164평 규모 공간은 실제 한국 올리브영 매장처럼 꾸며졌다.올리브영 관계자는 일본을 첫 개최지로 정한 이유에 대해 “일본 소비자들은 원래 자국 브랜드 선호가 강한 편이지만 최근에는 성분을 꼼꼼히 보고 구매하려는 흐름이 강해지면서 한국 화장품 수요가 커지고 있다”고 설명했다. 올해 행사에는 55개의 입점 협력사가 참여했다.K스토리존도 신설돼 K팝과 함께 K컬처의 근간이 되는 드라마와 영화도 만날 수 있게 꾸몄다. 100석 규모의 스크린X 상영관도 구현해 인공지능(AI) 기술이 접목된 미래형 영화들을 소개했다.한국 드라마와 영화 속 포장마차 거리처럼 꾸민 K푸드존도 북적였다. 최근 한국에서 유행한 크룽지와 두바이쫀득쿠키, 떡볶이 등을 맛보려는 일본 젊은 층의 줄이 길게 이어졌다. 지난해보다 규모를 키워 1000석을 마련했지만 평일인 금요일 오후 3시에도 빈자리를 찾기 어려웠다.비비고 만두와 농심 너구리, 삼양 불닭볶음면 등 K푸드 브랜드들도 시식 행사와 굿즈 이벤트를 앞세워 일본 소비자들과 접점을 넓히는 데 집중했다. 한 참여 브랜드 관계자는 “한류에 관심이 많은 일본 젊은층의 취향과 소비 흐름을 가장 빠르게 확인할 수 있는 테스트베드 같은 공간”이라고 말했다.한편 케이콘의 상징인 K팝 콘서트 ‘엠카운트다운 스테이지’는 올해 처음으로 ‘헤드라이너 아티스트 공연’을 도입했다. CJ ENM은 산하 연예기획사 소속 아이돌 그룹인 ‘제로베이스원’, ‘INI’, ‘JO1’을 선정하고 공연 시간을 기존보다 확대했다. 케이콘을 찾은 팬들이 아티스트의 음악과 무대를 보다 깊게 즐길 수 있도록 했다는 설명이다.