비행체가 1분 새 ‘쾅쾅’… 나무호 7m 찢겨나갔다

정부 “호르무즈 선박 피격” 1차 결론

주한이란대사 불러 조사 결과 설명

이미지 확대 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협에서 정박 중 피격돼 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호의 선체 하단에 폭 5m·깊이 7m의 파공이 나 있다. 외교부는 10일 현장 조사 결과 미상의 비행체 2기가 1분 간격으로 선박을 타격한 것으로 파악했다고 밝혔다.

외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협에서 정박 중 피격돼 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호의 선체 하단에 폭 5m·깊이 7m의 파공이 나 있다. 외교부는 10일 현장 조사 결과 미상의 비행체 2기가 1분 간격으로 선박을 타격한 것으로 파악했다고 밝혔다.

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이미지 확대 호르무즈 해협에서 정박 중 피격돼 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호가 지난 8일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소에 접안해 있다.

두바이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협에서 정박 중 피격돼 폭발·화재가 발생한 HMM 나무호가 지난 8일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소에 접안해 있다.

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이미지 확대 사이드 쿠제치(가운데) 주한이란대사가 10일 서울 종로구 외교부 청사에서 박윤주 1차관에게 조사 결과를 들은 뒤 청사를 나서며 취재진의 질문을 받고 있는 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사이드 쿠제치(가운데) 주한이란대사가 10일 서울 종로구 외교부 청사에서 박윤주 1차관에게 조사 결과를 들은 뒤 청사를 나서며 취재진의 질문을 받고 있는 모습.

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2026-05-11 1면

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정부가 호르무즈 해협에서 정박 중 폭발·화재가 발생한 HMM의 ‘나무호’에 대한 현장 조사 결과 미상의 비행체에 의한 피격으로 1차 결론지었다. 이란 당국이 자신들과의 연관성을 전면 부인하고 있는 가운데 만약 이란의 공격으로 최종 결론이 날 경우 향후 양국 관계에 중대 변수가 될 것으로 보인다.외교부는 10일 “호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 나무호 관련 정부 합동 조사단이 지난 8일 현장 조사를 실시했다”며 “조사 결과 지난 4일 미상의 비행체가 HMM 선미를 타격한 것으로 확인됐다”고 밝혔다.조사단이 선박 폐쇄회로(CC)TV 확인 및 선장을 면담한 결과 지난 4일 현지시간 오후 3시 30분쯤 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했다.평형수 탱크 상판의 천공 지점에서 최초 발화가 시작됐고, 2차 타격으로 화재가 급격히 확산했한 것으로 파악됐다. 또 해수면에서 약 1~1.5m 윗쪽에 있는 좌측 선미 외판이 폭 약 5m, 깊이 약 7m 정도로 파손돼 선체 내부로 일그러진 모습도 확인됐다.CCTV에 비행체가 포착됐지만 정확한 기종 및 물리적 크기 등을 확인하기에는 제약이 있었다고 한다. 다만 파손 패턴 등을 고려할 때 기뢰나 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮은 것으로 당국은 판단했다. 일각에서는 대함 순항미사일 또는 드론 공격일 가능성도 거론되고 있다.정부는 이날 해양수산부 등 관계부처가 참여한 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 열었다. 박일 외교부 대변인은 “현장에서 수거된 비행체 엔진 잔해 등을 추가 분석할 예정”이라며 “공격의 주체는 예단하지 않고자 한다”고 말했다.화재가 발생한 직후 정부는 자력 운항이 불가능한 상태인 나무호를 두바이항으로 예인하고 구체적인 원인 조사에 착수했다. 해양수산부 산하 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성된 정부 조사단은 지난 8일부터 두바이항에서 나무호에 대한 화재 원인 조사를 진행했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 사고 다음 날 이란이 한국 선박을 공격했다고 주장하면서 피격 가능성이 제기됐다. 그러나 이란은 연관성을 전면 부인했다. 주한이란대사관은 지난 6일 “호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 피해 사건에 대해 이란군이 관여했다는 모든 주장을 단호히 부인하고 이를 전면 반박한다”고 밝혔다. 이란 외교부도 한국 외교부의 질문에 “원인을 알 수 없다”며 사실상 공격을 부인하는 취지로 답했다.만약 사고가 이란의 행동으로 최종 결론이 날 경우 양국 관계에 영향이 불가피하다. 정부는 이란 전쟁 발발 후에도 이란과의 우호적인 관계를 유지해 오고 있었다.박윤주 외교부 1차관은 사이드 쿠제치 주한이란대사를 청사로 불러 조사 결과를 설명했다. 쿠제치 대사는 ‘이란과 정말 무관하냐’는 취재진의 질문에 “사고와 관련해 일반적인 대화를 나눴다”며 구체적인 답변을 피했다. 특히 미국은 최근 호르무즈 해협의 군사 파견을 요구하고 있다. 우리 선박이 공격받은 것으로 결론 난다면 정부로서도 미국의 제안을 마냥 미루기는 어려울 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 “(한국 선박이) 호송 대열에 합류하지 않고 단독 항해를 결정했다. 그리고 선박은 심하게 파손됐다”며 한국의 군사작전 참여를 압박했다. 이번 조사 결과를 근거로 미국의 군사작전 참여 압박이 더욱 거세질 가능성도 배제할 수 없다. 박 대변인은 “미국의 해양자유구상(MFC)을 비롯한 참여 문제에 대해서도 면밀하게 검토 중”이라고 말했다.