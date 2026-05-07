의정부제일시장 찾은 추미애 “안심하고 장사할 수 있는 전통시장 만들 것”

세줄 요약 추미애 더불어민주당 경기도지사 예비후보가 의정부제일시장을 찾아 시민과 상인들의 목소리를 들었다. 상인들은 옥상 주차장 노후화와 방수 문제 등 안전을 가장 시급한 과제로 꼽았고, 추 예비후보는 전통시장이 안심하고 장사할 수 있는 공간이 되도록 지원책을 보완하겠다고 밝혔다. 의정부제일시장 방문, 상인·시민 의견 청취

옥상 주차장 노후화·방수 문제 안전 과제 지적

전통시장 지원책 보완과 활성화 약속

이미지 확대 추미애 민주당 경기도지사 예비후보 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 추미애 민주당 경기도지사 예비후보 SNS 캡처

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추미애 더불어민주당 경기도지사 예비후보가 안전하고 활력있는 전통시장을 만들겠다고 공약했다.추 예비후보는 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “어제(6일) ‘의정부제일시장’을 찾아 시장을 오가는 시민들의 목소리를 듣고, 상인들과 마주 앉아 현장의 어려움을 함께 나누었다”며 “상인 여러분께서 가장 시급하게 말씀하신 과제는 무엇보다 ‘안전’이었다”고 밝혔다.그러면서 “특히 옥상 주차장의 노후화로 인한 구조적 결함과 방수 문제는 상인과 시민 모두의 안전과 직결된 중대한 사안이었다”고 덧붙였다.이어 “온누리상품권, 경기통큰세일 등 기존 지원책이 현장에서 더 실질적인 도움이 될 수 있도록 보완이 필요하다는 말씀도 귀담아들었다”며 “상인이 안전 속에서 장사하고, 시민이 편안하게 찾을 수 있는 (전통)시장을 만드는 데 힘을 모으겠다”고 약속했다.