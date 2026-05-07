세종 도심에 멧돼지 출몰… 두 마리 사살, 한 마리는 도주

세줄 요약 세종시 도심에 멧돼지 3마리가 잇따라 나타나 경찰과 소방이 포획에 나섰다. 두 마리는 사살됐고 한 마리는 도심 밖으로 달아났다. 인명피해는 없었지만 상가 지하 승강기 입구 자동문이 일부 파손됐다. 세종 도심에 멧돼지 3마리 출몰, 신고 잇따름

경찰·소방 포획 나서 2마리 사살, 1마리 도주

인명피해 없었으나 상가 자동문 일부 파손

이미지 확대 7일 새벽 세종시 도심에 나타난 멧돼지들. 세종시 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 새벽 세종시 도심에 나타난 멧돼지들. 세종시 제공

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7일 새벽 세종시 도심에 멧돼지가 나타나 두 마리가 사살됐다.세종소방본부 등에 따르면 이날 오전 1시 32분쯤 고운동 일대에 멧돼지 세 마리가 돌아다닌다는 신고가 처음 접수됐다.멧돼지들은 고운동을 지나 다정동, 새롬동, 나성동 일대 도심 중심부로 이동했고 이 과정에서 오전 7시까지 목격 신고 7건이 들어왔다.경찰과 소방당국은 등교 시간대 안전사고가 발생하지 않도록 인력을 투입해 멧돼지 포획에 나섰다.멧돼지 중 한 마리는 오전 4시 9분쯤 다정동 아파트단지 옆 방음벽 주변에서 사살됐다.이 사이 두 마리는 달아났고 달아난 멧돼지 중 한 마리가 나성동 한 상가 지하 주차장으로 들어간 것이 목격됐다.포획단은 상가 차량 출입구를 폐쇄한 후 지하 2층 승강기 주변에서 멧돼지를 추가로 사살했다.소방당국은 최초 목격된 세 마리 중 두 마리는 사살되고 나머지 한 마리는 도심지 밖으로 달아난 것으로 보고 인력을 철수했다.이날 멧돼지 출몰로 인한 인명피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다. 다만 상가 지하 승강기 입구 자동문이 일부 파손됐다.세종시는 인근 주민들에게 외출 시 주의를 당부하는 재난안전 문자를 발송했다.앞서 지난달 15일에도 보람동과 소담동 일대에 멧돼지 두 마리가 출몰해 상가 건물 유리창이 깨지는 등 피해가 발생한 바 있다.세종소방본부는 최근 도심에서 멧돼지 출몰이 잇따르자 이날 도심 주택가에서 멧돼지 대응 합동 훈련을 진행했다.이장주 세종소방본부 119대응과장은 “멧돼지는 돌발 행동이 잦아 기관 간 유기적인 협력이 중요하다”며 “구축된 협력 체계를 바탕으로 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.