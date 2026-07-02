‘여고생 살해’ 장윤기 경찰 부친 감찰 착수…일각선 ‘연좌제’ 우려도

광주경찰청, ‘여고생 살해범’ 장윤기 부친 감찰 착수

성범죄 정황 담긴 핵심 증거물 ‘리얼돌’ 폐기 혐의

법조계 일각, ‘연좌제식 책임 추궁’… 우려도 있다

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세줄 요약 광주경찰청이 여고생 살해범 장윤기 부친인 현직 경찰 간부 장모 경감의 감찰에 착수했다. 장 경감은 아들 사건을 수습하며 원룸의 리얼돌과 휴대전화 등을 폐기해 증거인멸 논란을 낳았고, 법조계에서는 연좌제식 책임 추궁이라는 우려도 나왔다. 경찰 간부 부친, 아들 사건 증거 폐기 논란

광주경찰청, 품위유지 의무 위반 감찰 착수

법조계, 연좌제식 책임 추궁 우려 제기

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‘광주 여고생 살해범’ 장윤기(23)의 아버지인 현직 경찰 간부가 아들의 성범죄 정황이 담긴 핵심 증거물을 폐기한 행위로 경찰 감찰을 받게 됐다.2일 광주경찰청은 소속 장모 경감이 아들 장윤기의 사건을 수습하는 과정에서 국가공무원법상 ‘공무원의 품위유지 의무’를 위반했는지 확인하기 위해 감찰에 착수했다고 밝혔다.장 경감은 사건 발생 사흘 뒤인 지난 5월 8일 아들의 원룸을 정리하며 내부의 리얼돌을 해체해 버린 데 이어, 장윤기의 신상 공개 이후 전남 모처로 이사하는 과정에서 아들의 구형 휴대전화 등을 불에 태워 폐기한 혐의를 받고 있다.가슴과 목 부위가 잔혹하게 훼손돼 있던 리얼돌은 검찰이 장윤기에게 성범죄 살해 목적(강간 등 살인)이 있었다고 판단하게 한 결정적 증거였다.장 경감은 ‘친족의 증거인멸은 처벌하지 않는다’는 형법상 특례 조항에 따라 형사입건은 면했다. 하지만 법 집행관으로서 적절하지 못한 처신을 했다는 비판 속에 내부 징계 절차를 밟게 됐다. 그는 사건 당시 수사와 관련 없는 일선 경찰서 비수사 부서에 근무 중이었으며, 현재는 휴직 상태다.법조계 일각에서는 이번 감찰을 두고 ‘연좌제’식 책임 추궁이라는 우려도 나온다. 한 법조인은 “이미 경찰이 동영상 등 증거물을 확보한 상태에서 구속된 자녀의 방을 치우고, 거주지를 옮기며 물품을 정리한 행위를 상식 밖으로 보긴 어렵다”며 “피의자 개인에게 물어야 할 사법적 책임을 부모에게까지 과도하게 확대하는 것은 신중해야 한다”고 지적했다.한편, 성폭력처벌법상 강간살인 등 혐의로 구속 기소된 장윤기의 다음 공판은 오는 13일 오전 10시 광주지법에서 집중 심리로 열릴 예정이다.