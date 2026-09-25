‘KOREA’ 티셔츠 입고 수갑 찼다…시드니 총격사건 20대 한국계 체포 [포착]

세줄 요약 호주 시드니 총격 살인사건에 가담한 혐의로 20대 한국계 남성이 체포됐다. 경찰은 그가 범행 전후 총격범의 이동을 돕고 차량 폐기 인물을 옮긴 것으로 본다. 사전 공모 여부도 수사 중이다. 시드니 총격 살인사건 관련 20대 한국계 체포

범행 전후 이동 지원·차량 처리 연루 의심

체포 영상 속 ‘KOREA’ 티셔츠 착용 공개

이미지 확대 호주 시드니 총격 사건으로 체포된 20대 한국계 남성. 호주 뉴사우스웨일스주(NSW) 경찰 제공. 닫기 이미지 확대 보기 호주 시드니 총격 사건으로 체포된 20대 한국계 남성. 호주 뉴사우스웨일스주(NSW) 경찰 제공.

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호주 시드니에서 발생한 총격 살인사건에 가담한 혐의를 받는 20대 한국계 남성이 현지 경찰에 붙잡혔다. 체포 당시 가슴에 ‘KOREA’라고 크게 적힌 티셔츠를 입고 있는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.25일(현지시간) 호주 공영방송 SBS 등에 따르면 뉴사우스웨일스주(NSW) 경찰은 시드니 서부 메릴랜즈에서 발생한 총격 살인사건의 세 번째 용의자인 한국계 남성 A(21)씨를 살인과 범죄조직 가담 등 혐의로 전날 체포했다.A씨는 지난 2일 오후 3시15분 메릴랜즈의 한 주택에서 발생한 총격 사건에 가담한 혐의를 받는다. 당시 총상을 입은 40대 남성은 구급대원들의 응급조치를 받았으나 현장에서 숨졌다.경찰은 A씨가 사건 전후 총격범의 이동을 도운 것으로 보고 있다. 또 범행에 사용된 차량을 폐기한 인물을 다른 차량에 태워 이동시킨 것으로 파악했다.소셜미디어(SNS)에 공개된 체포 영상에는 A씨가 영문으로 ‘KOREA’라고 크게 적힌 회색 티셔츠를 입은 채 수갑을 차고 경찰서로 이송되는 모습이 담겼다.경찰은 앞서 드론으로 사건 현장을 감시한 뒤 총격 살인을 저지른 혐의로 18세 남성을 체포했다. 지난주에는 총격범을 위해 주변을 감시하고 도주를 도운 혐의를 받는 28세 여성도 살인 방조와 범죄조직 가담 등 혐의로 붙잡았다.경찰은 이들이 사전에 범행을 계획한 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. 다만 실제 총격을 받은 피해자가 애초 범행 대상이 아니었을 가능성도 들여다보고 있다.중국 관영 신화통신에 따르면 사건 초기 NSW 경찰은 숨진 남성이 사건이 발생한 주택의 거주자가 아니며 조직범죄와도 관련이 없는 인물이라고 밝혔다.반면 해당 주택 거주자들은 조직범죄에 연루돼 경찰에 알려진 인물들이었던 것으로 전해졌다. 경찰은 이를 토대로 범인들이 애초 노린 인물이 아닌 엉뚱한 사람에게 총격을 가했을 가능성도 열어 두고 수사하고 있다.