‘스트레이 키즈’ 멕시코 팬과 하이파이브 한 李대통령 부부 “올라”

멕시코시티 ‘작은 서울’ 소나 로사 찾아

현지 ‘타코’ 먹으며 시민들과 소통

‘한·멕시코 비즈니스 포럼’ 참석도

이미지 확대 K-엑스포 전시장 찾은 이재명 대통령 부부 [멕시코시티=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지 시간) 멕시코 멕시코시티 세계무역센터(WTC)에서 열린 K-엑스포 전시장에서 관계자의 설명을 듣고 있다. 2026.09.26. bluesoda@newsis.com



<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 K-엑스포 전시장 찾은 이재명 대통령 부부 [멕시코시티=뉴시스] 김진아 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지 시간) 멕시코 멕시코시티 세계무역센터(WTC)에서 열린 K-엑스포 전시장에서 관계자의 설명을 듣고 있다. 2026.09.26. bluesoda@newsis.com



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세줄 요약 멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령 부부가 멕시코시티의 ‘작은 서울’ 소나 로사를 찾아 동포와 현지인들을 만났다. 거리에서 “올라”라고 화답하고, 스트레이 키즈 팬들과 하이파이브하며 친근하게 소통했다. 타코와 구아버도 맛봤다. 소나 로사 찾아 동포·현지인과 인사

스트레이 키즈 팬들과 하이파이브 소통

타코·구아버 맛보고 문화유산도 방문

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멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사는 25일(현지시간) 오후 멕시코시티의 ‘작은 서울’로 불리는 소나 로사를 찾아 동포들과 인사를 나누고 멕시코 국민들과 소통했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다. 소나 로사는 1990년대부터 한인들이 본격적으로 정착하면서 자연스럽게 한인 상권이 형성됐다.이 대통령 부부는 이주일 주멕시코 대사로부터 설명을 들으며 거리 곳곳을 걸었다. 멕시코 국민들은 한국어로 “안녕하세요”, 영어로 “웰컴 투 멕시코”라고 외치며 이 대통령 부부를 반갑게 맞았다. 이 대통령 부부도 스페인어로 ‘안녕하세요’라는 뜻의 “올라”로 화답하며 함께 사진을 찍기도 했다.한 멕시코인은 “오늘 저녁 열리는 스트레이 키즈 콘서트에 가기 전 한식을 먹기 위해 소나 로사를 찾았다”며 이 대통령 부부에게 친근함을 보였다. 스트레이 키즈 티셔츠를 입고 응원봉을 든 어린 팬들과 마주한 이 대통령 부부는 웃으며 하이파이브를 나누기도 했다.이 대통령 부부는 거리에서 판매하고 있던 열대 과일인 구아버를 즉석에서 맛보고 멕시코 현지 식당에서 현지 대표 음식인 타코로 점심 식사를 했다. 이어 레포르마 대로에 위치한 독립기념비를 방문하며 멕시코 문화와 역사에 대한 이해를 넓히는 시간을 가졌다.이 대통령 부부는 이에 앞서 양국 기업과 정부 관계자 300여명이 참석한 ‘한·멕시코 비즈니스 포럼’에 참석했다.이 대통령은 “양국의 상호보완적인 산업 경제 구조를 감안할 때 한·멕시코 무역 협정은 양국의 경제 협력을 한 단계 더 고도화하는 견고한 기반이 될 것이 분명하다”며 “양국 정부가 관련 논의를 조속히 재개하여 기업인 여러분의 도전을 든든하게 뒷받침하고 호혜적인 협력 기반이 만들어지기를 기대한다”고 밝혔다.