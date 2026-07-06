‘장윤기 수사 은폐’ 경찰청이 직접 나섰다…동영상 삭제·케이블타이 폐기 확인

범행 차량 동영상 삭제 지시…‘케이블 타이’ 누락 은폐

경찰청 본청이 직접 수사…광주경찰청 수사 라인 배제

이미지 확대 광주 여고생 이채원 양 살해범 장윤기(23) 닫기 이미지 확대 보기 광주 여고생 이채원 양 살해범 장윤기(23)

세줄 요약 광주 여고생 살인사건 피의자 장윤기 수사팀의 조직적 증거 인멸 의혹이 확인되며 경찰청 본청이 직접 수사에 착수했다. 케이블타이 누락·폐기, 현장검증 동영상 삭제 지시, 부친과의 유착 정황까지 드러나 지휘 라인을 배제한 특별수사팀이 진상 규명에 나섰다. 경찰청 본청, 광주 사건 특별수사팀 확대 편성

케이블타이 누락·동영상 삭제 지시 등 확인

수사팀·지휘부 전반의 유착·은폐 의혹 수사

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‘광주 여고생 살인사건’ 피의자 장윤기(23) 수사팀의 조직적 증거 인멸 정황이 드러나면서 경찰청 본청이 직접 수사에 나섰다. 범행 차량 동영상 삭제 지시와 결박 도구인 케이블타이 누락 등 은폐 시도가 줄줄이 사실로 확인됐다.경찰청 국가수사본부는 광주경찰청 지휘 라인을 수사에서 완전히 배제하고, 본청 인력을 투입해 ‘진상규명 특별수사팀’을 확대 편성했다고 6일 밝혔다.사안의 중대성을 고려해 본청이 직접 의혹 규명에 나선 것이다. 앞서 증거인멸 혐의로 긴급체포된 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감은 수사 초기 장씨 차량 수색 당시 발견된 핵심 단서인 ‘케이블타이’를 증거 목록에서 고의로 누락하고 폐기한 혐의를 받고 있다.이 케이블타이는 장씨의 ‘강간살인죄’ 혐의를 입증할 결정적 결박 도구였으나 흔적도 없이 사라졌다. A 경감은 언론의 의혹 제기가 잇따르자 부하 수사관에게 차량 수색 당시 촬영했던 현장검증 동영상을 삭제하라고 지시한 혐의도 받고 있다.여기에 현직 경찰관인 장씨 부친과의 유착도 고스란히 드러났다. A 경감은 아들의 자취방 주소와 현관 비밀번호를 부친에게 넘겼고, 부친은 범행 사흘 만에 방 안의 주요 증거인 ‘훼손된 리얼돌’을 해체해 폐기했다.범행에 쓰인 SUV 차량도 감식 직후 부친에게 곧바로 인계돼 보름 넘게 운행되며 증거가 장기간 훼손됐다. 특별수사팀은 A 경감을 비롯한 담당 수사팀 전원과 지휘부를 상대로 사전 정보 유출 및 조직적 은폐·유착 의혹 전반을 강도 높게 수사할 방침이다.