[길섶에서] 부캉이의 편지

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2026-09-30 26면

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안녕하세요. ‘부캉이’예요. 예, 맞아요. 부산 북항의 슈퍼스타 야생 상어예요. 저도 제가 어쩌다 이런 유명세를 타게 됐는지 어리둥절해요. 그냥 따뜻한 바닷물을 따라 헤엄쳐 온 것뿐인데…. 자고 일어나니 스타가 돼 버렸네요.그래도 저한테 귀엽다는 말은 자제해 주세요. 명색이 바다의 포식자인데 귀엽다니요. ‘가오’ 하나로 사는 저로서는 그런 표현이 오글거린답니다.그리고 너무 ‘오버’하지 말아 주세요. 아무리 제가 유명하기로서니 고향에 내려오자마자 부모님한테 인사 드리기도 전에 그 무거운 짐을 끌고 저를 보러 오시면 어떻게 하나요. 한국인들 성격 급하다는 얘기는 익히 들었지만 이 정도일 줄은 몰랐네요.여러분이 왜 일면식도 없는 상어 한 마리를 그토록 사랑해 주시는지 생각해 봤어요. 세상이 각박할수록 역설적으로 누군가를 조건 없이 사랑하고 싶은 마음은 더 커지는 것 아닐까요. 그렇다면 그런 무조건적인 사랑을 여러분의 이웃에게도 나눠 주는 것은 어떨까요. 여러분이 그렇게 안 하면 저 이번에 나가더라도 다시는 안 올 거예요.김상연 수석논설위원