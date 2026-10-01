“160만원 내고 잘생긴 남자랑 입맞춤”…여성들 ‘우르르’ 몰렸다 [월드픽]

中서 모델 남성과 커플 사진 찍는 ‘이색 서비스’ 인기

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세줄 요약 중국에서 남성 모델과 커플 사진을 찍으며 짧은 연애를 체험하는 유료 서비스가 확산하고 있다. 1시간에 최대 8000위안까지 내면 손잡기, 포옹, 입맞춤 연출도 가능하다. 일부 여성은 실제 연애 감정이나 설렘을 사는 경험이라고 말한다. 남성 모델과 커플 사진 찍는 유료 체험 확산

1시간 최대 8000위안, 입맞춤 연출도 가능

여성들, 설렘과 연애 감정 구매로 인식

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중국에서 남성 모델과 연인처럼 사진을 찍으며 짧은 시간 동안 연애를 체험하는 유료 서비스가 젊은 여성들 사이에서 인기를 끌고 있다.1일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 최근 현지 소셜미디어(SNS)를 중심으로 남성 모델과 커플 사진을 촬영하는 이색 서비스가 확산하고 있다.1시간에 최대 8000위안(약 160만원)을 내면 손을 잡거나 포옹하는 등 연인 사이에서 볼 법한 포즈로 사진을 촬영할 수 있다. 일부 촬영에서는 입맞춤을 연출하거나 모델의 탄탄한 복근을 만지는 장면까지 연출한다.지난 7월 중국의 한 블로거 쉐딩거는 남성 모델 2명과 30분간 커플 사진을 찍는 데 4520위안(약 91만원)을 냈다.촬영은 아늑한 스튜디오에서 진행됐다. 사진작가의 지시에 따라 모델과 얼굴을 맞대거나 얼굴을 감싸는 등 연인 사이를 연상시키는 자세를 취했다. 또 다른 모델은 상의를 벗은 채 등장해 욕조에서 쉐딩거를 안거나 다정한 포즈를 연출했다.쉐딩거는 촬영 후 SNS에 경험담을 공유하며 “여성 중심 서비스의 시대에 들어선 것을 축하한다”고 적었다.중국 남서부 쓰촨성 청두의 한 여성 원지는 3000위안(약 60만원)을 내고 남성 모델과 커플 사진을 촬영했다. 그는 남성 모델과 다투고 헤어진 뒤, 모델이 집 앞에서 눈물을 흘리며 자신을 기다리는 연인으로 등장하는 상황극까지 구성했다.원지는 “모델은 아름다운 사진을 만들기 위한 도구일 뿐”이라며 “사진을 찍는 것은 꿈을 만드는 것과 같다. 내가 돈을 내는 것은 가슴 설레는 장면을 사는 것”이라고 말했다.이와 관련해 현지 누리꾼들은 “남자친구가 없는 사람들이 품고 있던 모든 환상을 충족시켜 주는 것”, “친구도 연예인도 아닌 낯선 사람과 찍은 사진에 왜 돈을 쓰는지 모르겠다” 등 다양한 반응을 보였다.중국 동부 난징에 있는 ‘무자오 스튜디오’는 남성 모델과 커플 사진을 찍는 서비스를 제공하는 중국 최초의 전문 스튜디오라고 홍보하고 있다.가격은 보정 사진 9장이 포함된 상품이 7200위안(약 137만원)부터 시작한다. 여러 벌의 의상을 입고 하루 동안 촬영하며 사진 120장을 제공하는 ‘커플 체험’ 상품은 2만 8000위안(약 560만원)에 이른다.중국 본토 매체에 따르면 촬영에 참여하는 남성 모델은 주로 상업 모델이나 인플루언서 출신이다. 모델료는 외모와 키, 팔로워 수, 연기 및 촬영 능력 등에 따라 달라지는 것으로 알려졌다.스튜디오 창업자 무자오는 고객 가운데 단순히 멋진 커플 사진을 남기려는 사람이 있는가 하면, 잘생긴 남성과 실제로 연애하는 듯한 감정을 경험하거나 가족의 결혼 압박을 피하기 위해 사진을 찍는 사람도 있다고 설명했다.그는 “친밀한 자세도 사회적으로 적절한 선에서 구성하고 있다”며 고객과 모델이 개인 연락처를 주고받지 못하도록 하고 있다고 밝혔다.무자오는 이 같은 현상이 여성들이 외모나 친밀감, 정서적 만족 등에 대한 자신의 욕구를 적극적으로 표현하는 흐름과 맞닿아 있다고 봤다.그는 “여성들은 자신의 욕구를 솔직하게 표현할 용기가 있어야 한다”며 “자신을 행복하게 만들기 위해 돈을 쓰는 것만으로도 충분하다”고 설명했다.이 같은 서비스는 중국에서 확산하고 있는 유료 동반 서비스의 한 형태로도 볼 수 있다. 최근에는 남성 동반자를 고용해 야외 활동을 함께하거나 역할극 게임 등에 참여하는 등 다양한 형태의 유료 동행 서비스가 등장하고 있다.