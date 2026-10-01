성매매 하실래요?…40대 남성 모텔로 유인해 폭행한 10대들 검거

세줄 요약 충북 음성에서 10대 5명이 채팅앱으로 알게 된 40대 남성에게 성매매를 제안해 숙박업소로 유인한 뒤 폭행하고 휴대전화를 빼앗은 혐의로 붙잡혔다. 피해자는 틈을 타 빠져나와 신고했고, 경찰은 약 30분 만에 이들을 검거했다. 채팅앱으로 성매매 제안, 남성 모텔 유인

10대 5명 폭행 뒤 휴대전화 빼앗은 혐의

피해자 신고 후 30분 만에 경찰 검거

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성매매를 미끼로 40대 남성을 유인해 폭행한 뒤 물건을 빼앗은 10대들이 붙잡혔다.1일 연합뉴스에 따르면 충북 음성경찰서는 성매매를 미끼로 성인 남성을 유인한 뒤 폭행하고 물건을 빼앗은 혐의(특수강도)로 A군 등 10대 5명을 붙잡아 조사하고 있다.A군 등은 전날 오전 6시쯤 채팅 애플리케이션에서 알게 된 40대 남성 B씨에게 성매매를 제안하며 음성군의 한 숙박업소로 유인한 뒤 폭행하고 휴대전화를 빼앗은 혐의를 받는다.B씨는 감시가 소홀한 틈을 타 숙박업소를 빠져나와 경찰에 신고했으며, 경찰은 약 30분 만에 A군 등을 붙잡았다.경찰은 이들 중 범행 가담 정도가 높은 2명에 대해서는 구속영장을 신청했다.