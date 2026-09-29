‘현대家’ 노현정 19살 아들 근황…연매출 766억 기업 ‘최대주주’로 우뚝

세줄 요약 노현정과 정대선 전 사장의 아들 정창건군이 HNIX 지분 39.74%를 보유한 최대주주로 전해졌다. HNIX는 범현대가 기업을 고객으로 둔 IT 서비스 회사이며, 지난해 매출 766억원과 영업이익 37억원을 기록했다. 다만 완전자본잠식과 645억원 부채도 확인됐다. 노현정 장남 정창건군, HNIX 최대주주 등극

지분 39.74% 보유, 주요 주주들보다 앞서

매출 766억 기록했지만 자본잠식·부채 부담

이미지 확대 정대선 HN그룹 사장과 노현정 전 아나운서 부부가 2023년 2월 서울 중구 정동제일교회에서 열린 정몽규 HDC그룹 회장의 장남 정준선 카이스트 교수의 결혼식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 2023.2.11 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정대선 HN그룹 사장과 노현정 전 아나운서 부부가 2023년 2월 서울 중구 정동제일교회에서 열린 정몽규 HDC그룹 회장의 장남 정준선 카이스트 교수의 결혼식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 2023.2.11 뉴스1

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현대가 며느리이자 전 KBS 아나운서 노현정의 장남이 HNIX의 최대 주주인 것으로 전해졌다.28일 비즈한국 보도에 따르면 노현정과 정대선 전 에이치앤아이엔씨(HN Inc) 사장의 아들 정창건군은 HNIX 지분 39.74%를 보유하고 있다. HNIX는 HN Inc가 2022년 IT 서비스 사업 부문을 물적 분할하면서 만들어졌다. HD현대 그룹, HL그룹, HDC그룹 등 범현대가 기업을 고객으로 두고 있다.2025년도 HNIX 감사보고서에 따르면 정창건 군 외에 차동원 HNIX 대표(18.50%), 정몽준 아산재단 이사장(11.75%), HL홀딩스(10.39%), 현대머티리얼(8.95%), 정몽진 KCC그룹 회장(5.17%) 등이 주요 주주다.HNIX는 지난해 매출 766억원, 영업이익 37억원을 기록했다. 다만 지난해 말 기준 완전자본잠식 상태로 부채는 645억원에 달한다.2007년생으로 아직 미성년자인 정창건군의 구체적인 지분 인수 배경이나 향후 경영 참여 여부는 알려지지 않았다.한편 노현정은 2003년 KBS 29기 공채 아나운서로 입사해 ‘상상플러스’, ‘스타 골든벨’ 등을 진행하며 국민적 인기를 누렸다. 2006년 고(故) 정몽우 전 현대알루미늄 회장의 3남인 정대선 전 사장과 결혼하면서 방송계를 떠났다.