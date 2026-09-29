상봉먹자골목서 야장 데이트 ‘설렘 인 서울’

새달 23일 두 번째 ‘서울팅 2.0’
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서울에 거주하는 미혼남녀들이 지난 19일 뚝섬 한강버스에서 진행된 ‘설렘 in 서울, 한강버스편’에서 대화를 나누고 있다.
서울시 제공
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서울시가 미혼 남녀 만남 프로그램 ‘서울팅 2.0’의 두 번째 행사인 ‘설렘 인 서울, 야장편’을 다음달 23일 중랑구 상봉먹자골목에서 개최한다고 29일 밝혔다. 시의 ‘야간경제 활성화’와 연계해 동북권 대표 야장 상권이자 지난 14일 ‘서울 달빛야장’으로 선정된 상봉먹자골목에서 열린다.
참가자들은 취향에 맞는 맛집 체험과 2대2 야장 데이트, 골목 산책 등을 즐길 수 있다. 서울에 거주하는 25~45세 미혼 남녀 100명을 모집하며 30일부터 다음 달 14일까지 신청받는다. 참가 인원은 총 100명(남 50명, 여 50명)이며 주민등록상 서울에 거주하는 25~45세 미혼(초혼) 남녀 중 직장인, 개인 사업자, 프리랜서 등 경제 활동에 종사하는 사람이 대상이다.
이희동 서울시의원, 서울시경계선지능인 지원센터 방문… 강동구 경계선지능인 지원체계 구축 논의
이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 지난 23일 서울시 경계선지능인 평생교육 지원센터를 방문했다. 방문에는 김태현 강동구의원과 경계선지능인 자녀를 둔 부모들이 함께했으며, 센터 관계자로부터 광역센터 운영 현황과 서울시의 경계선지능인 관련 정책을 듣고 강동구 차원의 지원 방안을 논의했다. 경계선지능인은 지능지수(IQ) 71~84 수준으로 지적장애에는 해당하지 않지만, 학습과 사회 적응, 취업 등 일상생활 전반에서 어려움을 겪는 경우가 많다. 그러나 장애인 복지 등 기존 제도의 지원 대상에서 벗어나 있어 정책 사각지대에 놓여 있다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 이번 현장 방문은 강동구가 경계선지능인 기본조례 제정을 추진하는 과정에서 마련됐다. 현재 강동구는 ‘경계선지능인 평생교육 지원 조례’만을 갖추고 있어 지원 대상과 범위가 평생교육 영역에 국한되어 있는 실정이다. 이에 구는 해당 조례를 기본조례로 전면 통합해 단순 교육 지원을 넘어 경계선지능인의 생애주기 전반을 아우르는 다각적 지원 근거를 정립할 방침이다. 아울러 기본조례 제정과 연계해 강동구 차원의 경계선지능인 전담 지원센터 설립 방안도 함께 논의 중이다. 이날 광역센터 측은 현재 운영 상황과
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지난 19일 열린 한강버스 편에는 2370명이 신청해 23.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 28쌍이 탄생하며(매칭률 56%) 성황리에 마무리됐다. 시는 2024년 11월 ‘설렘, 인 한강’을 시작으로 총 5차례 서울팅을 개최했고, 누적 1만 3854명이 참석했다.
2026-09-30 23면
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